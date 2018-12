Benefizkonzert im Mai 2019

RHEINBACH. Der Verein Leben mit Autismus – Bonn/Rhein-Sieg/Eifel in Rheinbach lädt im Mai des kommenden Jahres zu einem besonderen Benefizkonzert: Dann ist die bekannte Band Alphaville in der Stadthalle zu Gast und spielt einen Querschnitt aus ihrem Repertoire.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 22.12.2018

Was haben Rheinbach, Hamburg, Berlin, Leipzig, München und Frankfurt gemeinsam? In all diesen Städten wird im nächsten Jahr die Kultband Alphaville im Rahmen ihrer „Forever Young Tour 2019“ auftreten. Wobei das Konzert in der Rheinbacher Stadthalle doch ein wenig aus der Reihe herausragt.

Denn am Samstag, 25. Mai, gibt die Band ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins Leben mit Autismus – Bonn/Rhein-Sieg/Eifel. Anlass ist die Feier zum zehnjährigen Bestehen, das der gemeinnützige Verein begeht mit einem bunten Nachmittag, Informationen rund um Angebote für Menschen mit und ohne Handicap sowie einer Infoveranstaltung mit dem Autismusspezialisten Kai Vogeley und Autor Peter Schmidt, der selbst das Asperger-Syndrom hat.

Die Verbindung des Vereins Leben mit Autismus zu Alphaville: Sänger Marian Gold, einzig noch aktiver Mitbegründer der Band, ist selbst Vater eines autistischen Sohnes, der vom Verein betreut wird. Die Mutter Judith Braun ist Mitbegründerin des Vereins. Gold kündigte an, dass Alphaville in Rheinbach im Rahmen der Bandtour zum 35-jährigen Bestehen ihres ersten Albums natürlich die Stücke dieses Albums komplett spielen werde.

„Dann wäre das Konzert aber zu kurz. Deshalb spielen wir auch einen Querschnitt aus unserem Repertoire der vergangenen 35 Jahre“, sagte Gold. Der inzwischen 17-jährige Sohn teilt mit seinem Vater die Leidenschaft für Musik. Er spielt in der Band Courage des Autismus-Vereins. Worauf sich alle besonders freuen: Vater und Sohn werden beim Benefizkonzert mit ihren Bands Alphavlle und Courage gemeinsam den Hit „Big in Japan“ spielen.

107.100 Euro von der Aktion Mensch

Rheinbachs Bürgermeister Stefan Raetz hob die Aktiven des Vereins als „unglaublich engagiert“ hervor. Es sei bemerkenswert, was sie in den zehn Jahren seit der Gründung alles auf die Beine gestellt hätten. „Die Kinder werden gut betreut und die Eltern können währenddessen durchatmen und Kraft tanken“, sagte Raetz. Bereits mehr als drei Jahre hat die Aktion Mensch den Verein Leben mit Autismus und sein Projekt „Aufbau von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung“ (ASS) unterstützt. Für den Folgeantrag „Erfolgreich weiter“ hat die Aktion Mensch nun für weitere zwei Jahre 107.100 Euro Förderung bewilligt. Das Geld soll in verschiedene Projekte des Vereins im Freizeitbereich fließen, wie der Vorsitzende Peter Schumacher erläuterte. Dazu gehören zum Beispiel Kochkurse, Bogenschießen, Reiten, Computerkurse und Fotografieren.

Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung haben andere Wahrnehmungen, die von Nicht-Autisten oft schwer nachzuvollziehen sind. Betroffene führen teils stereotype Handlungen aus wie stundenlanges Öffnen einer Schublade. Andere scheuen Blick- oder Körperkontakt. Jede Veränderung in ihrer Umgebung belastet und erregt sie stark.

Sie brauchen einen reizarmen, geschützten und strukturierten Rahmen. Da es sich bei einer Autismus-Spektrum-Störung um eine Behinderung aus einem sehr breiten Spektrum handelt und jedes Kind seine ganz persönlichen Stärken, Schwächen und daraus resultierenden Bedürfnisse hat, gibt es keine einheitlichen Freizeitangebote. Vielmehr muss für jedes Kind individuell ein Angebot gestaltet werden.

Zu einer Autismus-Spektrum-Störung können weitere Störungen oder Behinderungen hinzukommen. Deshalb richten sich die Angebote des Vereins im Zuge der Inklusion auch an Menschen mit anderen Störungsbildern und Erkrankungen, nichtbehinderte Kinder und Jugendliche sowie an Geschwisterkinder. Zurzeit werden in den laufenden Kursen rund 75 Kinder und Jugendliche betreut, die Nachfrage ist aber viel größer. Mehr als 60 seien derzeit in den Einrichtungen des Vereins in Bonn, Swisttal und Bad Neuenahr-Ahrweiler in Therapie, so Schumacher. Leider betrage die Wartezeit auf einen Therapieplatz immer noch etwa zwei Jahre.

Zehn Jahre Verein Leben mit Autismus am Samstag, 25. Mai, 10 bis 17 Uhr, rund um die Stadthalle; Benefizkonzert mit Alphaville um 20 Uhr, Kartenvorverkauf ab 27. Dezember in den Filialen der Raiffeisenbank Voreifel in Rheinbach, Meckenheim, Grafschaft-Ringen und bei Köln-Ticket.