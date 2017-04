Rheinbach. Schule einmal anders: Mit Workshops für Kinder sensibilisiert das Naturparkzentrum Himmeroder Hof für den Naturschutz. Dabei lernen Schüler bei spannenden Experimenten, beim Basteln und mit verschiedenen Spielen ganz nebenbei.

Von Bettina Thränhardt, 07.04.2017

Sachunterricht mal ganz anders: Eine dritte Klasse der Gemeinschaftsgrundschule Sürster Weg sitzt mit ihrer Lehrerin Christine Bitter in einem Stuhlkreis im Naturparkzentrum Himmeroder Hof. Workshopleiterin Charlotte Sayda kniet in der Mitte und füllt Natron und Essigessenz in ein großes Glasgefäß. So bildet sich Kohlendioxid (CO2). „Jetzt kommen die Seifenblasen“, kündigt Sayda an. Aufgeregte Rufe kommen von den Schülern, einige nähern sich der Apparatur. Manche der schillernden runden Blasen landen im Gefäß. „Seht ihr, die Seifenblasen schweben auf der CO2-Schicht. CO2 ist schwerer als Luft, die Seifenblasen kommen nicht durch“, sagt Sayda. „Noch mal!“, rufen die Schüler.

„Wir versuchen, die Kinder für Themen um den Klimawandel zu sensibilisieren, und das in Theorie und Praxis“, sagt die Leiterin des Naturparkzentrums, Jutta Hasselbach. „Das Klima und Du“ heißt der zweistündige Workshop, den die Klasse gebucht hat. Mit ihrem Experiment will Sayda den Klimawandel anschaulich machen, den die Gruppe vorher besprochen hat: Durch Verbrennung von Erdöl und Benzin werde Kohlendioxid freigesetzt, das vorher in der Erde war.

Es sammele sich in der Atmosphäre und verändere deren Zusammensetzung, so die Workshopleiterin. In der Folge könne die Wärmestrahlung nicht ins Weltall herausgehen, es werde wärmer. Spielerisch zeigt sie den Kindern auch die Folgen der Erderwärmung für die Eisbären. Beim „Schollenspiel“ sitzen alle Kinder auf Matten, deren Anzahl nach und nach reduziert wird. Die Schüler lernen: Die Tiere haben keinen Platz mehr zum Leben, wenn die Eisberge schmelzen.

Was können wir tun, um den Klimawandel abzuschwächen? Dieser Frage stellen sich die Kinder beim Basteln. Jeder fertigt einen Fußabdruck an, auf dem er notiert, was er verändern will. „Nur im Notfall Auto fahren“, hat Katrin (8) geschrieben. „Fahrrad fahren“ will Moritz (9) und Benjamin (9) will „weniger heizen“.

„Wir machen Bildung für nachhaltige Entwicklung“, so Hasselbach. Schulklassen und Kindergartengruppen können im Naturparkzentrum Workshops oder Naturwerkstätten buchen. „Von Marienkäfern und Himmelsköniginnen“ heißt zum Beispiel eine Werkstatt zum Thema Insekten, hinter dem Titel „Akrobaten der Nacht“ verbirgt sich eine Veranstaltung über Fledermäuse, „Das Feuer unter unseren Füßen“ hat Vulkane und vulkanische Aktivitäten im Naturpark Rheinland zum Thema. Daneben gibt es eine Dauerausstellung zu den verschiedenen Landschaften des Naturparks und laufende Veranstaltungen wie Osterferienaktionen zum Marionettenbauen, zum Upcycling, zur Schwämmchenkunst oder zum Papierschmuck.

Das Naturparkzentrum ist dabei nur eines von vieren – die weiteren sind in der Gymnicher Mühle bei Erftstadt, das Umwelt- und Naturparkzentrum Frieslinger Busch und das Waldinformationszentrum „Haus der Natur“ an der Bonner Waldau.

Aktuelle Informationen unter www.naturpark-rheinland.de/termine oder www.naturpark-rheinland.de/himmeroder hof. Kontakt zum Naturparkzentrum Himmeroder Hof unter 0 22 26/23 42 oder naturparkzentrum@naturpark-rheinland.de