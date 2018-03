So gesehen

Rheinbach. Nach 19 Jahren als Rheinbacher Bürgermeister hat Stefan Raetz jede Frage gehört. Oder nicht? Womit die Kinder der Kita Theodor Fliedner ihn auf die Probe stellten, erzählt mit einem Schmunzeln GA-Redakteur Mario Quadt.

Wer als Kind oder Jugendlicher in Rheinbach aufwächst, weiß, dass im Rathaus seit 19 Jahren Bürgermeister Stefan Raetz als Verwaltungschef regiert. Während dieser nahezu zwei Jahrzehnte gab es wohl kaum eine Frage, die dem Christdemokraten auf dem Chefsessel nicht schon einmal gestellt worden ist: Wie sollen die Löcher im Haushalt gestopft werden, wo kann Wohnraum entstehen oder wann können die Steuern das nächste Mal gesenkt werden?

Fragen, die Raetz noch nie gestellt bekommen hat, servierten ihm jetzt neun zukünftige Schulkinder der evangelischen Kita Theodor Fliedner aus Rheinbach. Als Teil ihres Vorschulprojekts „Meine Stadt Rheinbach und ich“ durften sie den Bürgermeister in dessen Chefbüro mit Fragen löchern. Eiskalt wollten die Pänz wissen, wo sich sein Lieblingsplatz in Rheinbach befindet, wie viele Eisdielen es in der Stadt gibt und was sein Lieblingstier ist. So erfuhren die Mädchen und Jungen, dass sich Raetz am liebsten im Freizeitpark aufhält, einen kleinen Dackel hat und einer Stadt vorsteht, in der es in der Kernstadt drei Eisdielen gibt. Und was lernen wir daraus: Eisdielen sind eiskalte, knallharte Standortfaktoren, um Familien anzusiedeln.