Katholische Kirche

Rheinbach. 383 Firmlinge aus dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis kamen in Rheinbach zusammen. Auf dem Programm standen zahlreiche Workshops und Gespräche.

Von Susanne Träupmann, 08.05.2017

Für 383 Firmlinge aus den katholischen Pfarrgemeinden des linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreises war es eine Premiere. Zum ersten Mal verbrachten die Jugendlichen aus den Seelsorgeeinheiten Meckenheim (55), Swisttal (48), Alfter (80), Rheinbach (45), Wachtberg (25), Bornheim-Vorgebirge (70) und Bornheim – An Rhein und Vorgebirge (60) einen Tag lang gemeinsam in Rheinbach, um sich kennenzulernen, Spaß miteinander zu haben und sich gemeinsam auf den Weg des Glaubens zu machen.

Das Pilotprojekt „#geistvoll#firmung#“ geht auf eine Initiative der katholischen Jugendagentur Bonn um Mitarbeiterin Kerstin Heimerzheim und Kreisjugendseelsorger Thomas Taxacher zurück. „Die linksrheinischen Jugendseelsorger wollten zum einen eine gemeinsame Aktion auf die Beine stellen. Zum anderen wollten wir die Jugendlichen aus den verschiedenen Gemeinden einmal zusammenbringen“, erklärte Taxacher. Die Organisation für den Firmlingstag war aufwendig. 60 ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter der einzelnen Gemeinden inklusive Katecheten waren am Samstag im Einsatz.

Im Jugendzentrum „Live“, im Erzbischöflichen Sankt Josef Gymnasium, in der Krypta von St. Martin, im Pfarrzentrum/Jugendheim sowie in der Pallottikirche beteiligten sich die jungen Leute zwischen 14 und 16 Jahren an jeweils zwei von 17 verschiedenen Workshops. Dabei setzten sie sich mit unterschiedlichen Bereichen des Glaubens auseinander. Während die einen bastelten, übten sich andere im Gesang, wieder andere waren auf einem meditativen Weg zur Waldkapelle unterwegs oder sprachen mit dem Kölner Weihbischof Ansgar Puff und Thomas Taxacher über den tieferen Sinn des Glaubens.

Gärtnern und Gespräche

Auch für naturbegeisterte Jugendliche waren Aktivitäten dabei. So wurde rund ums Pfarrzentrum ebenso gegärtnert wie am Live-Jugendzentrum an der Bachstraße. Ziel aller Aktivitäten war das Gespräch der Jugendlichen miteinander. „Gott will Dich bei deiner Firmung bestärken und stark machen, Deine Gaben zu entfalten. Er will Dir helfen, ihn zu erkennen. Heute ist eine gute Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, Gottes Spuren zu entdecken, sich gegenseitig zu stärken und Gemeinschaft zu erleben“, sagte Taxacher eingangs in der Pallottikirche.

Genau das machten Frauke (15) und Julie (16) aus Hersel beziehungsweise Bornheim. Beide kennen sich vom gemeinsamen Firmwochenende und genossen den gemeinsam Tag. Konzentriert basteln sie Kreuze aus farbigen Bändern. Danach stand ein Gespräch mit Weihbischof Puff auf ihrem Programm.

Beide freuen sich jetzt schon auf ihre Firmung. „Für mich ist sie wichtig, weil wir dann auch ein Familienfest feiern. Außerdem lerne ich meinen Glauben kennen“, sagte Julie. Daniel (15) aus Wachtberg hatte vor sich ein Kreuz liegen. Mit Vorsicht klebt er blaue und grüne Steinchen auf den Rohling. Kritisch begutachtet er sein Werk. „Einige Freunde sind hier beim Workshop dabei. Für uns ist es eine Gelegenheit, etwas gemeinsam zu machen und Spaß zu haben“. Mit dem Weihbischof sprach er über den Tod und das Sterben „Es gehört zu meinem Leben. Man sollte sich damit beschäftigen“, sagte er.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Für den Meckenheimer Pfarrer Franz-Josef Steffl war es wichtig, dass „die jungen Leute bei solchen Treffen in und mit der Gruppe feststellen, dass auch andere zur Firmung gehen und sie nicht alleine sind“. Der Tag in Rheinbach war Teil der monatelangen Firmvorbereitung, die für manchen Firmling schon beendet ist und für andere gerade er begonnen hat.

Ob sich die Firmlinge aus den sieben Seelsorgeeinheiten auch im nächsten Jahr wieder treffen werden, steht noch nicht fest. „Wir werden erst einmal mit den jungen Leuten über ihre Eindrücke reden. Ich würde mir eine Wiederholung wünschen“, meinte Taxacher.