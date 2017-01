„Rheinbach liest“ präsentiert Jahresprogramm

24.01.2017 Rheinbach. Vom „Seitenknistern“ über den „Liedstrich“ bis hin zum „RheinHexenSlam“ und zur „Textprobe“: Literaturliebhaber dürfen sich auf ein vielseitiges Programm des Vereins „Rheinbach liest“ in diesem Jahr freuen.

Auf einen lyrischen Schaufensterbummel zwischen Gedichten auf lauter knallroten Herzen dürfen sich Rheinbacher Literaturliebhaber nach fünfjähriger Abstinenz in diesem Frühjahr wieder freuen: „Herzklopfen“ heißt das Format des Vereins „Rheinbach liest“, das junge Leute zur Ver- und Andichtung all dessen einlädt, wofür ihr Herz eben schlägt, und alle Passanten in der Kernstadt zum Abstimmen über das schönste Gedicht.

Beim Neujahrsempfang „Aufgeschlagen“ im Pfarrzentrum weckte „Rheinbach liest“ Vorfreude auf diese Aktion und weitere Neuheiten sowie bewährte Formate im prallgefüllten Jahresprogramm. Vom „Seitenknistern“ über den „Liedstrich“ bis hin zum „RheinHexenSlam“ und zur „Textprobe“ führte Moderator Martin Groß durch die Jahreshöhepunkte. Und er bat zahlreiche Vereinsmitglieder und Unterhaltungsgäste auf die Bühne.

So verlieh etwa die Frechener Schauspielerin Monika Sobetzko den Gewinnergedichten von „Herzklopfen 2012“ Stimme, während Xaver Römer mit seiner Gitarre beim Jahresempfang dabei war.

Eine überzeugende Kostprobe der „BücherStimmen“ gaben Christel Engeland, Martin Groß und Monika Sobetzko mit der mitreißenden Präsentation des Romans „Die Grammatik der Rennpferde“ von Angelika Jodl. Der zweite Vorsitzende des Vereins, Gerd Engel, stellte gemeinsam mit Sobetzko das neue Förderprojekt vor, bei dem die Lese-Rechtschreib-Schwäche im Fokus steht. Monika Sobetzko möchte dabei mit Jugendlichen Schulklassen besuchen und aus Lynda Mullaly Hunts Jugendroman „Wie ein Fisch im Baum“ lesen, um Empathie für Betroffene zu wecken.

Auch die fünfte Jahreszeit ist Bestandteil des Veranstaltungskalenders: Die Narrenkappe setzen die Büchernarren nicht nur als Fußgruppe beim Rheinbacher Veilchendienstags-Zug auf, sondern bereits am 3. Februar beim „Konfetti-Slam“ im Pfarrzentrum unter der Moderation von Jörg Thadeusz.

Im Schnitt stellt „Rheinbach liest“ jede Woche eine Veranstaltung auf die Beine, wie die Vorsitzende Monika Flieger und WDR-Sprecher Martin Groß den rund 90 Gästen im Pfarrzentrum vorrechneten – eine Aufgabe, die immer neue helfende Hände und helle Köpfe gebrauchen kann.

Infos: www.rheinbach-liest.de (Bettina Thulfaut)