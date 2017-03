Ballett in Rheinbach

Rheinbach. Ballettpädagogin und Choreografin Angela Bargel trainiert bereits seit fast drei Jahrzehnten den Tanznachwuchs beim Rheinbacher Turnverein.

Von Inga Thulfaut, 01.03.2017

Ob „Cinderella“, „Peter Pan“ oder der „Zauberer von Oz“: Die klassischen Ballett-Aufführungen des Turnvereins Rheinbach (RTV) sind legendär. Zuletzt glänzte das altersgemischte Ensemble unter der Regie von Ballettpädagogin und Choreografin Angela Bargel im Dezember mit „Coppélia“ – ein wunderbarer Reigen von Schirmtänzerinnen, Blumenkindern, lebenden Puppen und Solorollen der Leistungsgruppe schwebte über die Bühne des Stadttheaters.

Die Ballett-Leistungsgruppe formierte sich 2010 anlässlich der Aufführung der „Zauberschuhe“. Und wer die jugendlichen Tänzerinnen beim Training oder gar auf der Bühne erlebt, der könnte tatsächlich an die Kraft von Zauberschuhen glauben, so grazil und scheinbar leicht fließen die Bewegungen. Doch das Geheimnis liegt weder in den Schläppchen noch in den Spitzenschuhen, sondern im Ausdruck der Persönlichkeit: „Tanz ist kein Sport, sondern Kunst“, sagt Trainerin Angela Bargel. „Die Anstrengungen selbst sind natürlich Hochleistungssport, aber Tanz ist mehr: Der Körper ist ein Instrument des Ausdrucks“, bringt sie ihr hohes Arbeitsethos auf den Punkt.

Nach einer Karriere als Solotänzerin auf verschiedenen Bühnen von Aachen bis Berlin hat Bargel seit 1988 zahlreiche Generationen von Rheinbacher Tanzschülern unterrichtet. „Längst habe ich auch schon die Kinder ehemaliger Schülerinnen im Kursus“, resümiert sie angesichts fast 30-jähriger Tätigkeit in der Glasstadt. In insgesamt 19 Gruppen unterrichten sie und ihre Kollegin Rachel Marley Kinder ab vier Jahren bis hin zu Erwachsenen.

Die Leistungsgruppe umfasst derzeit elf Schülerinnen zwischen 14 und 18 Jahren, darunter auch vier Abiturientinnen des Städtischen Gymnasiums: Shiori und Lina (beide 17) sowie Anna und Svenja (beide 18) tanzen seit Jahren beim RTV und trainieren zwei- bis dreimal wöchentlich im Ballettsaal des RTV-Clubhauses am Stadtpark. „Ich habe zwischendurch auch mal andere Sportarten ausprobiert, bin aber immer wieder zum Tanz zurückgekehrt“, sagt Shiori. Wohin es sie nach dem Abi verschlägt, wissen die vier zwar noch nicht, aber dass sie dem Tanz treu bleiben wollen, schon: „Ich plane ein Au-pair-Jahr in Amerika und werde mir auch dort eine Ballettgruppe suchen“, sagt etwa Lina.

Die Vielseitigkeit macht den Reiz des Tanzens aus: Neben klassischem Ballett fließen auch Elemente des kreativen Kindertanzes, Jazz-Dance und Modern Dance, Tanztheater bis hin zum Spitzentanz für Fortgeschrittene ab zwölf Jahren ein. „All diese Elemente werden heute in einer Choreografie gemischt, das macht es so spannend“, sagt Bargel.

Bedauerlich findet sie die Tendenz vieler Theater, „zuerst am Ballett zu sparen. Dabei gibt es inzwischen so wunderbare Ballettschulen“, so Bargel. „Zu meiner Zeit musste ich die Ausbildung privat machen und habe dann die Prüfung bei der Theatergenossenschaft in Köln abgelegt. Damals hatte praktisch jedes Theater seine eigene Ballettkompanie.“

Während sich die Tanzstile und die Musik wandeln und mischen, bleibt der Aufbau des Trainings gleich: Zuerst an der Stange, dann frei im Raum üben die Schülerinnen Positionen, Schrittkombinationen, Drehungen und Sprünge. Die Sprache des Balletts ist nach wie vor Französisch. Und Sinnbild der Anmut ist der Spitzenschuh.