Waldorfschule für Rheinbach

Rheinbach. 13 Frauen heben die Initiative zur Gründung einer Freien Waldorfschule Rheinbach aus der Taufe. Die Eltern planen die Eröffnung für das Jahr 2019.

„Stadt der Schulen“ nennt sich Rheinbach nicht ohne Grund. Was dem Schulspektrum der Glasstadt nach Meinung einer Gruppe von Eltern aber noch fehlt, ist eine Waldorfschule. Im Rheinbacher Gründer- und Technologiezentrum gründete sich darum am Mittwochabend die Initiative zur Gründung einer Freien Waldorfschule Rheinbach, wie Nadja Bauer, Sprecherin und eine der Initiatoren dem GA berichtet.

13 Frauen waren bei der Gründungsversammlung zugegen. Sara Kuprat und Nadja Bauer, beide selbst ehemaligen Waldorfschülerinnen, entwickelten im September vergangenen Jahres den Wunsch, eine Waldorfschule in Rheinbach zu etablieren. Sie nahmen Kontakte mit der Rheinbacher Politik, einer möglichen Partnerschule und dem Bund der freien Waldorfschulen auf und luden später zu Informationsnachmittagen für interessierte Eltern ein. Die positive Resonanz bestärkte die zwei Rheinbacherinnen in ihrem Vorhaben, wie Bauer erklärt.

Geplant ist, dass die Initiative nun in fünf Arbeitsgruppen tätig wird, die sich mit den Themen Finanzen, Lehrersuche, Öffentlichkeitsarbeit, Pädagogik und Standort/Gebäude beschäftigen. „Ziel ist es 2019, dem 100-jährigen Bestehen der Waldorfschule, mit den Klassen 1 bis 3 einzügig in Rheinbach zu beginnen“, sagt Nadja Bauer. Ein Waldorfkindergarten sei nicht in Planung. Die Stadt sieht laut Bauer die Waldorfschule als Bereicherung und interessante Alternative an, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Schulschließungen in den letzten Jahren.

Insbesondere in den Sektionen Lehrersuche, Pädagogik und Standort/Gebäude suchen die Schulgründer engagierte Mitstreiter. Wer mitmachen oder sein Kind unverbindlich anmelden will, findet Hintergründe auf https://freie-schule-rhein.wixsite.com/rheinbach2019, auf Facebook unter Gründungsinitiative Rheinbach oder per E-Mail an freie-schule-rheinbach@web.de.