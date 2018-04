„Eine anstrengende, aber schöne Nacht“

In der Gnadenkirche: Christian Kenntner (v. links), Pfarrerin Gudrun Schlösser, Annegret Schlösser und Henning Roschinski. Mit der Laterne holen sie das Osterlicht am Feuer der Martinskirche ab.

RHEINBACH. Jugendliche der evangelischen Gemeinde Rheinbach haben in der Gnadenkirche gewacht, waren wandern und haben bis zum frühen Morgen Osterzöpfe gebacken.

Von Juliane Hornstein, 03.04.2018

Sie gilt als Nacht der Nächte in der christlichen Tradition, die Zeit zwischen dem Sonnenuntergang an Karsamstag und dem Ostersonntagmorgen. Vielerorts werden in den Abendstunden Gottesdienste gefeiert und Osterfeuer entzündet. Einige Jugendliche der evangelischen Gemeinde Rheinbach gehen seit Jahren noch ein Stückchen weiter und wachen gleich die ganze Nacht über in der Gnadenkirche. Als Übernachtung war es ursprünglich gedacht, aber Pfarrerin Gudrun Schlösser weiß nach zwölf Jahren: „Sie werden nicht schlafen.“ Müssen sie auch nicht.

Die Osternachtsfeierlichkeiten begannen mit rund 40 Gemeindemitgliedern und einem gemeinsamen Abendessen. Dann brachen sie zur liturgischen Nachtwanderung auf. Auch in diesem Jahr ging es dabei quer durch Rheinbach – und zu durchaus ungewöhnlichen Stationen. Neben dem Rathaus, vor der Justizvollzugsanstalt und in der Unterführung am Bahnhof beteten die Teilnehmer, sie sangen und lauschten Abschnitten der Passionsgeschichte. „Die Passion findet nicht an schönen Orten statt“, sagte Schlösser dazu. Aber auch nicht an zufällig ausgewählten. Die Verhandlung vor Pontius Pilatus wurde beispielsweise nahe dem Amtsgericht verlesen, die Grablegung auf dem dunklen Friedhof. Der erschien dabei gar nicht so schaurig, denn „dort haben wir unser Osterlicht schon bei uns“.

Dieses Licht holten die Wanderer traditionell am Osterfeuer der katholischen Gemeinde vor der Martinskirche ab. „Eine schöne, kurze, ökumenische Begegnung“, so die Pfarrerin.

Nach dem Spaziergang blieb ein gutes Dutzend Jugendlicher in der Kirche, unter anderem, um das eigene Osterfeuer zu bewachen und die Osterzöpfe für das Gemeindefrühstück nach dem Frühgottesdienst zu backen. Es sei wichtig, beschäftigt zu sein, sonst werde die Nacht sehr lang, erklärte Schlösser. Sie selbst legte ein kleines Nickerchen ein, immerhin musste sie beim Gottesdienst einigermaßen frisch sein.

Ihre Tochter Annegret Schlösser dagegen blieb wach. Von Anfang an war sie bei den Osternächten dabei, bei ihrer ersten war sie gerade zwölf und wurde noch zum Schlafen geschickt. „Da waren die besten Plätze in der Kirche und oben auf der Empore“, erinnerte sie sich. In dieser Osternacht setzte sie auf Kaffee, wie auch Gemeindepraktikant Henning Roschinski. Er erlebte die Nachtwache in der Gnadenkirche zum ersten Mal. Sein Fazit: „Eine anstrengende, aber schöne Nacht.“ Die mit dem Gottesdienst am frühen Morgen und dem Frühstück mit der Gemeinde endete.