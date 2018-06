So gesehen zum Schreck beim Spaziergang

Rheinbach. Emma ist eineinhalb Jahre alt. Sie mag lange Spaziergänge, denn sie hat Puste für zwei. Doch am Mittwoch war die Labrador-Retriever-Mischlingsdame aus Rheinbach plötzlich weg - samt Leine, mitten im Urlaub in Travemünde an der Ostsee.

Erholsam soll ein Urlaub sein und zur Entschleunigung von Körper und Geist beitragen. Ungemein aufregend verlief hingegen jetzt die Erholungszeit für ein Paar aus Rheinbach. Beim Spaziergang am idyllischen Priwall, einer Halbinsel an der Mündung der Trave bei Travemünde an der Ostsee, war Labrador-Retriever-Mischlingsdame Emma am Mittwoch plötzlich samt Leine entschwunden.

Was tun in der Fremde, dachten sich Emmas Frauchen und Herrchen? Sie gaben eine Kleinanzeige samt Foto der eineinhalb Jahre alten Gesuchten in einer örtlichen Zeitung sowie bei Ebay auf. Mit Erfolg. „Nach 23 Stunden Suche haben wir unsere Emma an der Leine im Wald wiedergefunden. So eine herzliche Beteiligung von allen Seiten haben wir noch nie erlebt“, freuten sich die Rheinbacher Urlaub am Freitag in einer E-Mail an „Travemünde aktuell“.

Am Samstag zurück in Rheinbach

Die Zeit pressierte ein wenig, da die Erholungssuchenden schon am Samstag zurück nach Rheinbach aufbrechen wollten. Auch Emma scheint die Zeit an der Ostsee genossen zu haben. „Tausend Dank auch von Emma“, lassen die Rheinbacher ihren Gastgebern ausrichten.