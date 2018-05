Französische Musikerin auf Deutschlandtournee

Bringen den Groove in die Schützenhalle: Hyleen und ihre Begleiter Julien Boursin (l.) und Nicolas Viccaro (r.).

Rheinbach. Die 27-Jährige wird als Supertalent gehandelt. Jetzt machte die Sängerin und Gitarristin außerplanmäßig eine Stippvisite. Vermittelt von einer Rheinbacher Agentur, gab sie ein Konzert in der Schützenhalle.

Von Hendrikje Krancke, 28.05.2018

Aktuell ist sie deutschlandweit auf Tournee und spielt in Jazz-Clubs von Hamburg und Frankfurt, von Dresden und Köln. Dass die als Supertalent des French Soul gehandelte französische Songschreiberin und Gitarristin Hyleen jetzt die Rheinbacher Schützenhalle zum Konzertort machte, ist Luzia Fecke von der Rheinbacher Tapstep-Agentur zu verdanken.

Vor gut zwei Jahren wurde sie auf die junge Musikerin mit der außergewöhnlichen Stimme aufmerksam. Nun plant Fecke, die aktuelle Deutschland-Konzertreise europaweit auszubauen. Dass es die erste Tour mit dieser Band ist, merkte man Hyleen bei ihrem Konzert nicht an. Charmant, souverän und überaus stimmgewaltig präsentierte die 27-Jährige die Stücke ihres aktuellen Albums „B-Side“. Beim großen Schützenfest war die Schützenhalle noch vor wenigen Tagen fest in den Händen des Traditionsvereins, jetzt mutierte sie zu einem Jazzkeller im Herzen der Glasstadt.

Rauchige Stimme und viel Groove

Mit ihrer kraftvollen Stimme präsentierte Hyleen die Vielfalt ihrer Musik und beeindruckte gleichermaßen als Gitarristin und Sängerin. Mal heiser-rauchig, dann wieder mit klarer, leichter Stimme kombinierte sie in ihren Stücken gekonnt jazzige Elemente mit Pop, Rock und Neo-Soul. Diese Mischung lasse sich am besten unter dem Begriff „Groove“ zusammenfassen, so das Nachwuchstalent selbst. Wenn die Musik einen guten Groove habe, dann sei sie für sie cool.

Allerdings gibt Hyleen, die in Cannes geboren wurde und in Paris lebt, auch gefühlvolle Balladen und Einfühlsam-Melancholisches mit seichtem Groove zum Besten. „Die Inspiration für meine Texte bekomme ich durch Begegnungen mit Menschen und vor allem durch Bücher.“ Die Eindrücke von einer Tour durch Japan und Indien seien sehr prägend gewesen, „aber Bücher geben mir am meisten. Ohne ein Buch reise ich nie“, berichtete die Französin auf eine erfrischend offene Art. Jeden Tag – außer auf Tournee – lese sie morgens mindestens eine halbe Stunde, „am liebsten im Wohnzimmer.“

Schon im Teenageralter auf der Bühne

Die studierte Musikerin, die bereits im Teenageralter mit ihren beiden Brüdern musiziert hat, steht mit ihrer Leidenschaft nicht alleine auf der Bühne. Komplettiert wird ihr Auftritt durch ihren langjährigen Begleiter Nicolas Viccaro am Schlagzeug und Julien Boursin, den sie im vergangenen Jahr als Bandzugang am Keyboard gewinnen konnte. Mal schrill und schräg, mal sich reibend und doch immer wieder aufeinander abgestimmt, gibt das Trio als Einheit ein harmonisches Zusammenspiel, das jedem wiederum viel Raum für solistische Einsätze lässt.

So beeindruckte etwa Nicolas Viccaro immer wieder mit ausdrucksstarken Auftritten am Schlagzeug, mit denen er den gesanglichen Auftritt Hyleens allerdings noch mehr ins Zentrum rückte.

„Die drei sind ein gutes musikalisches Team“, schwärmte Luzia Fecke am Rande des Konzerts. Sie sehe der Entwicklung dieses Nachwuchstalents voller Spannung entgegen. Zu wünschen wäre, dass sich das Trio auch bei zunehmendem Erfolg seine bodenständige und authentische Art bewahrt, die es publikumsnah nach dem Konzert unter Beweis stellte.