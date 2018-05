Brauchtum in Rheinbach

Rheinbach. Große Rheinbacher Karnevalsgesellschaft feiert im Freizeitpark mit rund 400 Besuchern. Programm für die ganze Familie.

Von Svenja Burgschat, 12.05.2018

Aus Anlass des Vatertags hat die Große Rheinbacher Karnevalsgesellschaft Narrenzunft Prinzengarde von 1895 (GroRheiKa) zum 28. Mal ein Fest für Väter, ihre Familien und Freunde im Rheinbacher Freizeitpark organisiert. Trotz des angekündigten schlechten Wetters, rechneten die Organisatoren über den Tag verteilt mit 400 bis 450 Teilnehmern.

Zelte standen bereit, um Schutz vor Regen zu bieten. Um 11 Uhr begrüßte Astrid Faßbender, 1. Vorsitzende der GroRheiKa, die Gäste. Für Speisen und Getränke zu zivilen Preisen hatte die Prinzengarde reichlich gesorgt. Die anwesenden Kinder freuten sich besonders über eine Hüpfburg, auf der sie den ganzen Tag spielen konnten.

Zudem hatten sie die Möglichkeit, ihre Kreativität an einer Buttonmaschine auszuleben. Damit konnten sie selber Buttons mit einem eigenen Design entwerfen. Ein weiteres Highlight war ein Luftballonwettbewerb für die Kinder. Für die Ballons, die die weiteste Strecke zurücklegen werden, werden die Teilnehmer schöne Preise erhalten. Begleitet wurde das Familienfest von Musik in angenehmer Lautstärke und auch individuelle Musikwünsche wurden den Gästen erfüllt. Bis zum Schließen des Parks gegen 20 Uhr dauerte die Veranstaltung an und die Familien genossen die Zeit und ließen sich auch nicht vom unfreundlichen Wetter stören.