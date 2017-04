Verursacher flüchtete

Unfallspuren bemerkten Polizisten am frühen Samstagmorgen in Rheinbach. (Symbolbild)

Rheinbach. Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der Flerzheimer Straße in Rheinbach-Ramershoven gegen einen geparkten Transporter geprallt. Nach dem Zusammenstoß, der erheblichen Schaden verursacht hatte, setzte er seine Fahrt fort.

01.04.2017

Am frühen Samstagmorgen wurde der Bonner Polizei gegen 5 Uhr eine Ölspur auf der Flerzheimer Straße in Rheinbach-Ramershoven gemeldet. Die Meckenheimer Polizisten sahen aber am Einsatzort nicht nur eine größere Ölspur sondern auch Autoteile eines weißen Kia. Sie fanden auf der Straße neben Lampenteilen auch einen kompletten Kotflügel.

Offenbar war ein Autofahrer auf der Flerzheimer Straße in Richtung Rheinbach-Flerzheim unterwegs, als er in Höhe der Bushaltestelle aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen einen geparkten Transporter mit Hänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein davor stehendes Auto geschoben.

Den entstandenen Fremdschaden schätzte die Rheinbacher Streifenwagenbesatzung, die den Unfall aufnahm, auf mindestens 15.000 Euro. Das interessierte den unbekannten Unfallverursacher aber nicht. Er machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief zunächst erfolglos. Gegen 6 Uhr entdeckte dann eine Rheinbacher Streife den schwer beschädigten Kia in Rheinbach-Flerzheim. Der 25-jährige Rheinbacher, Fahrzeugbesitzer und nach den derzeitigen Ermittlungen zur Unfallzeit auch Fahrzeugführer, wurde von ihnen geweckt und mit zur Polizeiwache genommen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Blutprobe, Führerscheinsicherstellung und ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr sind die Folgen für die Unfallfahrt des Autofahrers. Darüber hinaus wurden die Reparaturkosten an seinem Auto auf weitere 8.000 EUR geschätzt.