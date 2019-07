Schützen in Oberdrees

RHEINBACH-OBERDREES. Was schon Irene und Norbert Tuschen 2018 vorgemacht hatten, fand jetzt mit Sandra und Ludwig Metternich eine Neuauflage. Das Eheduell um die Königswürde bei den Oberdreeser St. Hubertus-Schützen ging friedlich aus.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 16.07.2019

Wenn sich ein Ehepaar ein Schießduell liefert, geht das auch in völliger Harmonie. Was schon Irene und Norbert Tuschen beim Schießen um die Königswürde der Oberdreeser St. Hubertus-Schützen 2018 vorgemacht hatten, fand jetzt mit Sandra und Ludwig Metternich eine Neuauflage. Das Ehepaar war die beiden letzten Aspiranten um die Königswürde.

Das Duell zog sich eine geraume Weile, bis schließlich Ludwig Metternich mit dem 110. Schuss mit dem Kleinkalibergewehr das letzte Stück des Rumpfes von der Stange holte. Ehefrau Sandra war dann aber gleich die erste, die dem neuen König gratulierte. „Ich bin seit 1977 bei den Schützen. Das ist aber mein erster Titel“, freute sich der 48-jährige Vater von zwei erwachsenen Töchtern. „Wir wollten beide unser Bestes geben“, war er sich mit seiner 42-jährigen Ehefrau einig. „Es war klar: es ist eh egal, wer gewinnt. Es bleibt ja in der Familie.“

Brudermeister Manfred von Goscinski freute sich sehr, dass die Bruderschaft wieder in allen Klassen von Majestäten repräsentiert wird. Auf der „Waldbühne“ am Schützenhaus erhielten die Neuen von ihren Vorgängern die Amtskette und Blumenkränze. Neue Schützenliesel ist Magdalena von Goscinski (50 Schuss Kleinkaliber), neue Jungschützenprinzessin Nathalie Zavelberg (42 Schuss KK), neuer Schülerprinz Manuel Bertram (49 Schuss Luftgewehr) und neue Bambinoprinzessin Nell Weiner (28 Punkte Laser).

Sie ist ihre eigene Nachfolgerin und Bezirksbambino-Prinzessin und hatte zudem an dem Tag auch noch Geburtstag. Die versammelte Schützen- und Gästeschar bescherte Nell Weiner den größten Geburtstagsständchen-Chor, den sie je hatte. Kaiser der Könige wurde Peter Kaczun (25 Schuss KK) und Dreeser Dorfkönig Hubert Bertram (25 Schuss KK). Es war das zweite Mal, dass die Oberdreeser Schützen ihre Majestäten nicht am Montag ihres Schützenfestes ermittelten, sondern einen Monat später am zweiten Sonntag im Juli in Verbindung mit dem Sommerfest. Ob es künftig bei dieser Form bleiben wird, werde Thema der nächsten Versammlung sein, wie Pressesprecherin Irene Tuschen sagte.