Verkehrspolizist in Rheinbach

Anekdoten und Skurrilitäten hat Heinrich Seifer ausreichend in seinem Berufsalltag erlebt. „Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gerade bei der Verkehrserziehung wichtig, entpuppt sich aber hin und wieder als schwierig“, erklärt der Polizist und berichtet von einem Fall, bei dem einer Schule in der Region tatsächlich eine Rechnung zugestellt wurde, weil zwei Viertklässler bei dem Radfahrtraining nass geregnet worden seien. „Der Vater berechnete Kosten in Höhe von insgesamt 35 Euro für die Trocknung von Haar und Kleidung seiner beiden Söhne, für ein Vollbad und die Reinigung der Räder“, erinnert sich Seifer. Allerdings hat der Vater auf die Berechnung von Badezusätzen verzichtet und sich – wie es in dem Schreiben weiter heißt – vorbehalten, anfallende Arzt- und Heilmittelkosten separat in Rechnung zu stellen. „Da fällt einem nichts mehr ein“, sagt Polizist Seifer stirnrunzelnd, und scheint sich doch auf den Ruhestand zu freuen.