Mit fantasievollen Kostümen und viel Wortwitz zieht das Travestie-Duo Ham & Egg sein Publikum in Rheinbach in den Bann.

Rheinbach. Comedy im Rheinbacher Stadttheater: Das Travestie-Duo Ham & Egg begeisterte das Rheinbacher Publikum. Sie präsentierten das Beste aus dem Repertoire der letzten 20 Jahre.

Von Hendrikje Krancke, 17.04.2018

Eigentlich ist die Idee aus einer Sektlaune heraus bei einer Silvesterparty vor mehr als 20 Jahren geboren worden. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, dass das Travestie-Comedy-Duo Ham & Egg einmal mit solch einer gesanglich und kostümtechnisch nahezu perfekten Show auftreten würde. Mit dem Programm „Sahnestücke Deluxe“ gaben Ham & Egg nun im Rheinbacher Stadttheater vor begeistertem Publikum ihre Jubiläumsshow und präsentierten mit diversen neuen Kostümideen das Beste aus dem Repertoire der letzten 20 Jahre.

„Heute Abend erleben wir die Verwandlung dieses wunderschönen Saals mit Kassettendecke in den Musentempel Rheinbachs“, frohlockten die beiden „Sahneschnittchen“ und ließen schon früh erahnen, was das Publikum im nahezu ausverkauften Saal zu erwarten hatte.

Die Bühnenpartner Andreas Schmitz und Jörg Dilthey, die hauptberuflich als Beamte bei der Stadt Bonn beziehungsweise bei der Bundeswehr tätig sind, beeindruckten mit einer glamourösen Darbietung und holten einen „Hauch von Las Vegas“ nach Rheinbach. Bereits zum dritten Mal gastierte das Comedy-Duo in der Glasstadt, was die beiden zum Anlass nahmen, die Stadt und die Region wortwitzig auf die Schippe zu nehmen. Auch wenn der Glamour, detailreiche Kostüme und eine aufwendige Licht- und Lasershow im Mittelpunkt des Programms standen, setzten die beiden mit ihren oft inhaltsreichen, selbst geschriebenen Texten Akzente.

Karikierte Alltagssituationen und Selbstironie

Dank einer feinen Beobachtungsgabe karikierten sie Alltagssituationen und kombinierten schräge Ein- und Doppeldeutigkeiten mit viel Selbstironie. Dabei riefen sie zu mehr Toleranz in der Gesellschaft auf oder parodierten den pessimistischen Zeitgeist. Angepasst an bekannte Rock- und Popklassiker wurde die Show damit für die Zuhörer zu einem klanglichen Feuerwerk. Einen Höhepunkt des Abends bildete der Auftritt von Jörg Dilthey als Trude Herr, als dieser stimmgewaltig und einfühlsam den Klassiker „Niemals geht man so ganz“ auf die Bühne brachte.

Darüber hinaus begeisterte die schier unerschöpfliche Vielzahl an Kostümen, die mit überdimensionalen Federkragen, glitzernden Pailletten und wagenradgroßen Hüten farbenprächtige Akzente setzten. „Die Kostüme werden mit viel Liebe zum Detail hergestellt und haben den Wert eines gehobenen Mittelklassewagens“, erläuterte Veranstalter Michael Neissen aus Bornheim. Ob als Damenhandtasche, Roulettetisch, plüschiger Cadillac oder überdimensionale Eistüte mit Sahneturban – der schillernden Fantasie waren keine Grenzen gesetzt.