Hochkarätige Musikreihe

Ansgar Schlei spielt in der Kirche St. Martin in Rheinbach beim Orgelfestival.

Rheinbach. Zum zweiten Mal findet in diesem Jahr das Orgel-Sommerfestival der Domorganisten in der Sankt Martin-Kirche in Rheinbach statt. Stets montags um 19.30 Uhr sind bedeutende Organisten von internationalem Rang zu hören. Zwei Konzerte stehen noch aus.

Von Svenja Burgschat, 12.07.2018

In der Kirche Sankt Martin an der Rheinbacher Hauptstraße findet derzeit das zweite Orgel-Sommerfestival der Domorganisten statt. Während des Festivals spielen Organisten von internationalem Rang jeweils montags ab 19.30 Uhr facettenreiche Konzerte und zeigen die Vielseitigkeit ihres Instruments.

Beim Eröffnungskonzert Anfang Juli konnten Musikliebhaber den Magdeburger Domorganisten Barry Jordan mit Stücken unter anderem von Johann Sebastian Bach und Feliks Nowowiejski erleben.

Unter dem Thema „Englische Orgelmusik“ konzertierte Ansgar Schlei aus Wesel am vergangenen Montag. Bevor er sein Orgelspiel begann, gab er den Zuhörern eine kleine Einführung zur englischen Orgelmusik, die in Deutschland weniger bekannt, „aber nicht minder wertvoll ist“, so Schlei. Auf dem Programm standen klassische englische Kompositionen unter anderem eine Intrada von Grayston Ives, barocke Stücke von William Walond oder „Carillon for Organ“ von Paul Bryan, das sich durch eine abwechslungsreiche Glockenspielfolge auszeichnet.

Die Engländer hätten über alle Epochen viel Orgelmusik komponiert und würden in Großbritannien auch sehr wertgeschätzt, erläuterte Schlei, in Deutschland indes würden die Kompositionen selten gespielt. Schlei verwies darauf, dass die Orgel in der Kirche Sankt Martin gut geeignet sei, um diese Stücke zu interpretieren. Für sein Spiel dankten ihm die Zuhörer mit lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations. Schlei dankte ihnen wiederum mit einer Zugabe eines Volutaries von Henry Purell.

Improvisationen sind Thema am kommenden Montag

Am kommenden Montag, 16. Juli, wird ab 19.30 Uhr Domorganist Markus Willinger aus Bamberg in Rheinbach zu Gast sein. Der Schwerpunkt seines Konzerts wird auf der Improvisation liegen. Interessierte Zuhörer haben auch die Möglichkeit, bis kurz vor Beginn des Konzerts eigene Wünsche zu äußern. Willinger wird zudem Choräle spielen, bei denen die Zuhörer eingeladen sind, die Texte im Gesangbuch mitzuverfolgen. Weiterhin stehen Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Gottlieb Muffat auf dem Programm.

Der Bamberger Domorganist genießt einen exzellenten Ruf als Orgelvirtuose und Improvisator im In- und Ausland. „Daher verspricht dieses Konzert für alle Zuhörer eine große Attraktion zu werden,“ äußerte sich Festivalorganisatorin Christiane Goeke-Goos vorab.

Das Abschlusskonzert des Festivals wird Domorganist Josef Still aus Trier bestreiten, der auch durch zahlreiche Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen bekannt ist. Er wird für die Zuhörer unter anderem Kompositionen von Franz Liszt und Joseph Rheinberger interpretieren sowie eine Szene aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck.

Karten für die Konzerte sind an der Abendkasse erhältlich.