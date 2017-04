Studieninformationstag in der FH Rheinbach

Brufsinfotag FH: der wissenschaftliche Mitarbeiter Klaus-Peter Schmitz (r.) leitet Studentinnen des 4. Semesters am Praktikumstag an

Rheinbach. Eine der schwierigsten Fragen für Abiturienten ist: Was mache ich nach der Schule? Wichtige Entscheidungshilfe lieferte die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach beim Studieninformationstag. Rund 1000 junge Leute informierten sich dabei über die angebotenen Studiengänge.

Von Alexander Graf, 10.04.2017

Rund 1000 Studieninteressierte aus Deutschland und dem Ausland nahmen am Samstagvormittag die Gelegenheit wahr, sich auf dem Campusgelände der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (HBRS) in Rheinbach über Bachelorstudiengänge der Fachbereiche Angewandte Naturwissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften zu informieren. Der Studieninformationstag, der von Schülern aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis zusätzlich als Berufsfelderkundungstag genutzt wurde, beinhaltete Schnuppervorlesungen, Bibliotheksbesichtigungen sowie Rundgänge durch Forschungslabore.

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften gab es an Ständen und in Kurssälen Informationen unter anderem über die Studiengänge Betriebswirtschaft, Wirtschaftspsychologie sowie den ab dem Wintersemester 2017/18 verfügbaren Studiengang „International Business“.

Dekanatsassistent Karsten Heinrich, der angehenden Hochschülern und ihren Eltern für Fragen und Tipps zum Bewerbungsverfahren offen stand, freute sich über das große Interesse am Aktionstag, das nicht selten durch lange Anfahrten dokumentiert wurde. „Vorhin habe ich mich mit Schülern aus Ulm und Stuttgart unterhalten, die gerne in Rheinbach studieren möchten“, erzählt der Diplom-Kaufmann und liefert damit einen Beleg für den guten Ruf der HBRS. Heinrich: „Es ist schön und klein hier an der Hochschule. Wir können interessante Studiengänge anbieten und legen einen großen Fokus auf Internationalisierung. Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Partneruniversitäten in der ganzen Welt können wir sehr gute Möglichkeiten bieten, Auslandserfahrungen zu sammeln.“

Doch selbst wer noch nicht die Hörsäle in Dublin oder dem chinesischen Changsha besucht hat, darf sich in Rheinbach auf Kontakte aus der ganzen Welt freuen. „Unser Campus ist sehr international“, freut sich Heinrich, der an Informationstagen mehrfach die Erfahrung gemacht hat, dass sich Schüler noch an Ort und Stelle für die HBRS entscheiden. Wie zum Beweis von Heinrichs Behauptung ist an diesem Samstag auch eine Gruppe syrischer Männer und Frauen in Rheinbach, die sich einen Eindruck von der „University of Applied Sciences“ machen wollen.

Im Bereich Angewandte Naturwissenschaften stellten Dozenten beispielsweise die Studiengänge Naturwissenschaftliche Forensik sowie „Applied Biology“ vor. Besonders beliebt waren dabei die Rundgänge durch die Forschungslabore, in denen die HBRS mit modernster Ausstattungstechnik glänzen kann.

Für Andre Klocke, verantwortlich für den Bereich Studierendenservice, liegen die Argumente für ein Studium in Rheinbach auf der Hand: „Es ist ein schöner Standort, an dem man in kleinen Gruppen sehr gut lernen kann. Außerdem können wir sehr gut aufzeigen, welche Tätigkeitsfelder sich an unsere Studiengänge anschließen können.“

Ein weiterer Studieninformationstag zu allen Bachelorstudiengängen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg findet am 13. Mai am Campus Sankt Augustin, Grantham-Allee 20, statt.