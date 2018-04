Doppeljubiläum

RHEINBACH. Von Mai bis September dreht sich in Rheinbach alles um das Thema Glas. Die Glasfachschule wird 70 Jahre alt und das Glasmuseum feiert seinen 50. Geburtstag.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 25.04.2018

Jeder, der das Rathaus besucht, geht an den Glaskugeln vorbei, die in einem Beet auf dem Vorplatz auf Steinstelen positioniert sind. Viele achtlos, ohne die gläsernen Objekte wirklich wahrzunehmen. Um Glas und Glaskunst sowie die Tradition Rheinbachs als „Stadt des Glases“ wieder stärker in den Fokus zu nehmen, hat Rheinbach das Jahr 2018 als „Jahr des Glases“ ausgerufen. Einen besseren Anlass kann es nicht geben, denn in diesem Jahr gilt es gleich ein doppeltes Jubiläum zu feiern: 50 Jahre Glasmuseum und 70 Jahre Glasfachschule.

„Wir wollen wieder deutlich machen, welch geschliffene Diamanten Rheinbach hat: Glasfachschule und Glasmuseum“, sagte der Erste Beigeordnete Raffael Knauber. Mit viel bürgerschaftlichem Engagement hat die Arbeitsgruppe „Glasjubiläum“ mit Helga Feuser-Strasdas, Gisela Petersdorff, Silke Josten-Schneider, Georg Linden, Helmut Nikolaus, Arnd Pötter und Joachim Strasdas gemeinsam mit Ruth Fabritius, Leiterin des Glasmuseums, Walter Dernbach, Schulleiter des Berufskollegs Glas-Keramik-Gestaltung (Glasfachschule), Museumsbeirat und Museumsförderverein eine ganze Reihe von attraktiven und überraschenden Veranstaltungen zusammengestellt.

Unterstützt von Kooperationspartnern und Sponsoren sollen von Ende Mai bis Ende September an verschiedenen Veranstaltungsorten nicht nur Fachleute und Spezialisten, vor allem auch die Rheinbacher Bürgerschaft und glasinteressierte Laien angesprochen und für den Werkstoff Glas begeistert werden. „Unser Ziel ist es, die Rheinbacher Bevölkerung mit ins Boot zu holen“, betonte Joachim Strasdas.

Besonders stolz sind die Organisatoren schon jetzt auf den Auswahlkatalog mit 50 Gläsern. Jeweils 50 Paten hatten sich eines der Gläser ausgesucht und dazu ihre Gedanken niedergeschrieben. „Die Paten haben sich mit großer Ernsthaftigkeit mit dem jeweiligen Objekt auseinandergesetzt“, freute sich Museumsleiterin Fabritius. Erscheinen soll der Katalog zum Festakt am 23. September. Bis dahin aber werden monatlich Veranstaltungen angeboten.

Bürger können ihre Gläser von Experten bewerten lassen

Den Auftakt macht am Dienstag, 29. Mai, ab 18 Uhr ein öffentliches Kolloquium auf dem Hochschulcampus Rheinbach unter dem Thema „Werkstoffe bestimmen unsere Zukunft – Mit neuen Gläsern zu Hochleistungsbatterien“. Gefolgt am Mittwoch, 20. Juni, ab 18 Uhr von einer öffentlichen Präsentation von Ideen zur Umgestaltung des Verkehrskreisels Bahnhaltepunkt Römerkanal unter dem Motto „Willkommen in der Glasstadt Rheinbach!“.

Gemeinsam mit dem Verein „Rheinbach liest“ sowie Schauspielern und Sängern heißt es am Mittwoch, 7. Juli, ab 19 Uhr „Ohne Probe ganz nach oben – Glas, Geschichten und Gesang“. Am 4. September gibt das international renommierte Ensemble „Sinfonia di Vetro“ ab 19.30 Uhr ein Konzert auf Glasinstrumenten.

Bei einer Glasbörse können Bürger am Sonntag, 9. September, von Experten ihre Gläser fachlich bewerten lassen. Auch werden Gläser aus der Schenkung Heinz Markowski versteigert. Vom 16. bis 23. September wird in der Glasfachschule und im Glasmuseum das 1. Internationale Rheinbacher Glassymposium „Glas(s) Rendezvous Rheinbach“ stattfinden. Das Workshop-Programm mit international renommierten Glaskünstlern bietet mit Vorführungen verschiedener Techniken wie Glasblasen und Gravur einige Highlights.

Dabei wird Frank Wiesenberg auch das Projekt des experimentellen römischen Glasofens vorstellen und in Betrieb nehmen. Am Sonntag, 23. September, ist ab 11 Uhr das Jubiläumsfest „50 Jahre Glasmuseum“ geplant.