Aussteller bei Documenta in Kassel

Rheinbach. Er lebte in einem echten Wasserturm, und sein Werkstoff war das Glas: Der Rheinbacher Designer und Glaskünstler Udo Edelmann ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren.

Der Glaskünstler, Bildhauer und Designer Udo Edelmann ist tot. Im Alter von 81 Jahren ist der in Landsberg an der Warthe, dem heutigen Gorzów Wielkopolski in Polen, geborene Edelmann am Samstag verstorben. Die deutsche und internationale Kunstszene hat er nachhaltig geprägt.

Seine Kunstwerke aus dem fragilen Werkstoff Glas stellte er unter anderem in Peking, New York, Washington, San Francisco, Tokio oder bei der Documenta 7 in Kassel aus. Seine ausgefeilten, stilbildenden Techniken erlernte er während einer Ausbildung an der Staatlichen Glasfachschule in Rheinbach, an der er später einen Lehrauftrag übernahm. Zuvor hatte er ein Chemie- und Technikstudium absolviert, sich aber dann vollends der Glaskunst gewidmet.

„Edelmann hat den Ruf Rheinbachs als Stadt des Glases in die weite Welt getragen“, sagte Bürgermeister Stefan Raetz dem General-Anzeiger. „Die Gespräche mit ihm waren für mich immer inspirierend“, erklärte Raetz. Edelmanns sogenanntes Glashaus am Wasserturm, am Rande des Stadtparks gelegen, war über Jahre beliebter Treffpunkt internationaler Glaskünstler. 2016 würdigte das Glasmuseum Rheinbach sein Lebenswerk mit der Ausstellung „Udo Edelmann – Glasgestalter – Bildhauer – Designer“. Nicht zuletzt als Gestalter der Ehrengaben der Stadt Rheinbach bleibe dieser Künstler in Erinnerung, erklärte Raetz.