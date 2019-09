Bürgermeister gab Anstoß zur Gründung

Rheinbach. Der Gewerbeverein Rheinbach wurde 1949 gegründet und feiert jetzt seinen 70. Geburtstag. Schon bei der Gründungsversammlung traten 62 der Anwesenden der neuen Vereinigung als Mitglieder bei.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 06.09.2019

Wenn das Attribut Weitsicht auf einen führenden Akteur im Nachkriegs-Rheinbach zutrifft, dann auf den damaligen Stadt- und Amtsdirektor Viktor Römer. Seiner Initiative und seiner Weitsicht ist es zu verdanken, dass der Rheinbacher Gewerbeverein im Juli 1949 aus der Taufe gehoben wurde, gerade einmal ein Jahr nach der Währungsreform in den drei westlichen Besatzungszonen im Juni 1948.

Für den 6. Juli 1949 lud Römer in den Saal Langen (Streng) zur "Gründung eines Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe" ein: "Zwecks besseren organisatorischen Zusammenschlusses und zur Wahrung der allgemeinen Belange – insbesondere gegenüber den Behörden – sowie ferner zur Anpassung an die durch die im Zusammenhang mit der Ernennung der Stadt Bonn zur Bundeshauptstadt aufgeworfenen Probleme erscheint es dringend erforderlich, den Handel, das Handwerk und das sonstige Gewerbe in einer großen Vereinigung zusammenzuschließen", schrieb er in der Einladung. Insgesamt habe es sich damals in Rheinbach Stadt und Land um "weit mehr als 400 Betriebe" gehandelt, ist dieser zu entnehmen.

Tatsächlich folgten der Einladung rund hundert Gewerbetreibende, wie das Gründungsprotokoll vermerkt. Neben den Gewerbetreibenden waren auch Vertreter der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer gekommen. Römer habe die Anwesenden aufgefordert, "eine Vereinigung zu gründen, die durch eine große Mitgliederzahl ein mächtiges Organ darstelle, das die Belange des heimischen Gewerbes zur Verwaltung, zu Fachschaften, Genossenschaften und zur Öffentlichkeit voll und ganz vertreten könne", hält das Protokoll fest.

Schon bei der Gründungsversammlung traten 62 der Anwesenden der neuen Vereinigung als Mitglieder bei. Zum Vorsitzenden gewählt wurde Hans Nawrath aus Rheinbach, sein Vize war Josef Schöneberg aus Wormersdorf. Von Nawrath ging 1964 auch die Idee aus, mit dem Heft „Kultur und Gewerbe“ den Gewerbevereinsmitgliedern ein Forum für Werbung und der Stadt eine Plattform für Amtliche Bekanntmachungen zu bieten. Im Oktober 1964 erschien die erste Ausgabe und der Gewerbeverein war bis 1970 auch Herausgeber, wie der frühere Vorsitzende Wolfgang Fäte in seinem Aufsatz zum 50-jährigen Bestehen von "Kultur und Gewerbe" schreibt, danach sei das Heft durch einen Kooperationsvertrag auf die Stadt übertragen worden.

"Ein Vorstand muss mit Arbeitern besetzt sein. Schönwetterredner und Männchenmacher sind nur unnötiger Ballast." Dieses Prinzip des Alt-Vorsitzenden und Ehrenmitglieds des Gewerbevereins, Hermann Josef Hausmann, ist programmatisch für die Arbeit der Vorstände.

Und auf diese Weise sicher auch eine wesentliche Säule für die erfolgreiche Arbeit in den 70 Jahren seines Bestehens mit Veranstaltungen wie den mehr als 120 verkaufsoffenen Sonntagen, "3K – Kunst, Kommerz, Kulinarisches", Sportmesse, Gesundheitsmesse, Weihnachtsbeleuchtung, Autosonntagen oder den "Unternehmer-Bierchen" als Möglichkeit des Austauschs.

Sommer, Freizeit, Urlaub, Geselligkeit, Bummeln, Einkaufen – zu all dem und mehr lädt der Rheinbacher Gewerbeverein beim langen Einkaufsabend unter dem Stichwort "Sundowner" am Freitag, 6. September, in die Innenstadt ein. Die Geschäfte sind dann bis 21 Uhr geöffnet. Und das in angenehmer Urlaubsatmosphäre. Denn die Organisatoren um den Gewerbevereinsvorsitzenden Oliver Wolf werden der Stadt mit typischen Accessoires und Dekorationen das Ambiente eines Sommer- und Strandurlaubs geben. Liegestühle, Loungemöbel, Palmen, Sonnenschirme und Sandflächen laden zum Entspannen ein. Dazu werden Cocktails in vier bis fünf alkoholischen Variationen gereicht. Es handelt sich dabei um sogenannte Kukki-Cocktails, tiefgekühlt in der Flasche, die dann vor dem Genuss halb angetaut werden, wie die Organisatoren erklärten. Loungemusik wird das Urlaubsfeeling untermalen.

Für die Unterhaltung der Kinder sorgen eigene Sandkästen mit Spielzeug und ein Bobby-Car-Parcours auf der Weiherstraße. Die Einzelhändler und Gewerbetreibenden werden über ihr Angebot hinaus wieder mit besonderen Aktionen aufwarten. Dazu zählen zum Beispiel Popcorn frisch aus der Maschine oder das individuelle Urlaubsfoto aus der Foto-Box. Dass auf dem Bürgerhausplatz vor der Kreissparkasse eine echte Cessna stehen wird, hat seinen besonderen Grund: ein Rundflug im Wert von 450 Euro ist der Hauptpreis der großen Tombola, die der Gewerbeverein ausrichtet. Entsprechend dem Geburtstag wird es 70 Gewinne geben. Jeder, der am Sundowner-Einkaufstag in einem Rheinbacher Geschäft einkauft, das sich beteiligt, erhält ein Los. "Egal, ob beim Brötchen- oder beim Schuhkauf", erklärte Wolf. Die Hälfte der Preise zwischen 25 Euro und 250 Euro wird von Unternehmen gesponsert, die andere Hälfte vom Gewerbeverein. Ausgelost werden die Gewinner am Samstag, 7. September, um 12 Uhr in der Raiffeisenbank.