Mit Konzert 15-jähriges Bestehen gefeiert

Der Rheinbacher Frauenchor sang zum 15-jährigen Bestehen in der Pallottikirche.

Rheinbach. Mit einem Konzert in der Pallottikirche feierte der Frauenchor Rheinbach unter Leitung von Kimiko Bernhöft sein 15-jähriges Bestehen. Seit Jahren begeistert der Frauenchor mit seiner Musik – auch beim Jubiläumskonzert.

Von Svenja Burgschat, 28.11.2018

Unterstützt wurde der Chor zu diesem besonderen Anlass von der Chorgemeinschaft MGV Wormersdorf/MGV Villip sowie der Sopranistin Yuriko Bernhöft, die den Abend mit einigen Soli bereicherte. Am Klavier begleitete Atsuko Ota.

Der Frauenchor sang Stücke unter anderem von Mendelssohn und Brahms. Solistin Yuriko Bernhöft sang eine Auswahl von Stücken unter anderem von Schubert und Strauss. Einen Kontrast zu den hellen Stimmen der Frauen bot die Darbietung der Chorgemeinschaft MGV Wormersdorf/MGV Villip, die mit Stücken wie „Über den Wolken“ von Reinhard Mey auch musikalisch eine andere Note einbrachten. Zum Finale des Konzertes sangen die Frauen- und Männerchöre gemeinsam.

Der Rheinbacher Frauenchor wurde 2003 gegründet. In der Anfangszeit fanden sich viele begeisterte Sängerinnen, die allerdings im Chorgesang noch recht unerfahren waren. Dies hat sich im Laufe der Jahre geändert, denn unter der Leitung von Kimiko Bernhöft, die in Tokio Klavier, Gesang und Dirigat studiert hat und seit 1972 als Dozentin an der Musikschule Hürth tätig ist, erhalten die Sängerinnen eine fundierte stimmliche Ausbildung.

Zum Repertoire des Frauenchores zählen vor allem Lieder der Romantik, aber auch kirchliche Messen sowie Melodien aus Opern, Musicals und Volkslieder. Der Chor begeistert immer wieder mit eigenen Konzerten. Auch zum Jubiläumskonzert zog es viele Zuhörer in die Pallottikirche. Aber der Chor begleitet regelmäßig auch andere Veranstaltungen. Ein Highlight in den 15 Jahren seines Bestehens war eine Chorreise nach Tokio und Kyoto, wo Freundschaften zu japanischen Chören geschlossen und gemeinsame Konzerte gesungen wurden.

Neue Sängerinnen sind im Frauenchor Rheinbach stets willkommen. Die Proben finden dienstags um 19.30 Uhr im Musiksaal des Sankt- Joseph-Gymnasiums statt.