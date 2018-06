Dorothee Götte wird Vorsitzende

Rheinbach. In Rheinbach wird Dorothee Götte zur Vorsitzenden gewählt. CDU-Frauen wollen sich gesellschaftlich engagieren und politische Themen vom Lokalen bis zur Bundespolitik aufgreifen.

Von Susanne Träupmann, 15.06.2018

Seit Dienstag gibt es in Rheinbach wieder eine Frauen Union (FU) in der CDU. Im Verlauf der vergangenen zwei Jahre war die bisherige Vorsitzende Sabine Helmsen zurückgetreten; eine Neuwahl fand nicht statt, dadurch wurde eine Neugründung der christdemokratischen Frauen Union in der Glasstadt notwendig.

Sechs Christdemokratinnen trafen sich in den vergangenen Monaten mehrmals und beschlossen, das Frauengremium wieder zu beleben. Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag unter der Federführung der FU-Kreisvorsitzenden Monika Grünewald im Gründer- und Technologiezentrum an der Marie-Curie-Straßen wählten acht Frauen nun das neue Spitzenteam. Zur Vorsitzenden bestimmt wurde Dorothee Götte, ihre Stellvertreterin heißt Petra Herf. Als Beisitzerinnen fungieren künftig Karin Schulze, Karin Tenorth, Ilka Rick und Claudia Starke. Mit der FU in Rheinbach schließt sich für Grünewald der Kreis der kommunalen FU-Verbände. „Nun fehlen nur noch Lohmar und Alfter mit eigenen Frauenverbänden. Lohmar ist mittlerweile in der Vorbereitung“, sagte Grünewald.

Für Rheinbach hat sich der neue FU-Vorstand so einiges vorgenommen. „Ich möchte die Frauen Union attraktiv machen mit einem Angebot, das verschiedene Interessen betrifft. Dabei sollen sowohl rein gesellschaftliche Aktivitäten stattfinden als auch Themen aus dem politischen Umfeld – sowohl lokalpolitisch als auch bundes- und landespolitisch – bearbeitet werden“, erläuterte die 67-jährige neue FU-Chefin, die immer noch als Rechtsanwältin für eine Weinkellerei an der Mosel beruflich aktiv ist.

Wieder beleben möchte Götte traditionelle Veranstaltungen der Frauen Union wie zum Beispiel das Fischessen an Aschermittwoch oder die Muttertagsaktion am Samstag vor Muttertag. „In meiner Funktion sehe ich eine Chance, Anregungen, Wünsche und Forderungen, die Frauen an die Politik haben, an die Gremien heranzutragen. Dazu möchte mit dem Stadtverband und der Fraktion der CDU eng zusammenarbeiten“, so Götte bei ihrer Vorstellung.