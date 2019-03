Unfall auf der B266

Auf der B266 ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen.

Rheinbach. Eine ältere Frau ist am Freitagvormittag auf der Kreuzung der B266 und der Aachener Straße in Rheinbach mit ihrem Auto frontal in einen Transporter gekracht. Über die Schwere ihrer Verletzung ist bislang noch nichts bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.03.2019

Über die Schwere der Verletzung der Frau ist noch nichts bekannt. Sie wurde in einem Rettungswagen behandelt. Der Fahrer des Sprinters ist nicht verletzt. Die Kreuzung musste vorübergehend gesperrt werden.