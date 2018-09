Infrastruktur in Rheinbach

Rheinbach-Ramershoven. Das Projekt in Ramershoven startet bereits im Herbst. Die Erdgas-Versorgung wird den Ramershovenern bis Ende 2019 zur Verfügung stehen. Leerrohre gibt es für die Glasfaserkabel.

Schnelle Internetleitungen sind – trotz des technischen Fortschritts – im eher ländlich geprägten Raum vielerorts noch immer ein rar gesätes Gut. Im Rheinbacher Ortsteil Ramershoven indes arbeiten gleich zwei regionale Unternehmen daran, die weißen Flecken in Sachen schneller Internetverbindungen von der Landkarte verschwinden zu lassen. Der Euskirchener Energieversorger E-Regio und das Bonner Telekommunikationsunternehmen Bn:t Blatzheim Networks Telecom kooperieren dafür jetzt auf ungewöhnliche Weise: Der Energieversorger legt Rohre für Erdgas sowie zusätzliche sogenannte Leerrohre und das Kommunikationsunternehmen bestückt diese Leerrohre anschließend mit Glasfaserleitungen fürs schnelle Internet.

Auf Einladung von Ramershovens Ortsvorsteherin Dagmar Specht (CDU) stellten die beiden Firmen das gemeinsame Bauvorhaben jetzt in Ramershoven vor. Rund 70 Anwohner waren in die Mehrzweckhalle gekommen, um sich informieren zu lassen. Fest steht: Bereits im vierten Quartal dieses Jahres werde E-Regio mit den Arbeiten für die Erdgas-Versorgung von Ramershoven beginnen, berichtete Specht. Nachdem die 1000 Meter lange Zuleitungstrasse vom Rheinbacher Gewerbegebiet nach Ramershoven fertiggestellt ist, beginnt Anfang nächsten Jahres die innerörtliche Erschließung mit Erdgas, die nach Abschluss aller Arbeiten eine Länge von rund 2200 Metern haben wird.

Start in der Heerstraße

Der Start der innerörtlichen Erschließung ist in der Heerstraße vorgesehen. Anschließend erfolgt die Verlegung in der Flerzheimer Straße bis in den Kreuzungspunkt Flerzheimer Straße/Peppenhovener Straße/Eichenstraße. Anschließend werden weitere Straßen angeschlossen. „Die Erdgas-Versorgung wird den Ramershovenern bis Ende 2019 zur Verfügung stehen“, berichtete Specht.

Parallel zu den Erdgas-Versorgungsleitungen wird E-Regio das Leerrohrsystem errichten, durch das anschließend von Bn:t eine Glasfaser bis in jedes Haus verlegt werden kann. Bn:t sieht die Entscheidung für einen Glasfaseranschluss als „einen Entschluss für das Netz der Zukunft, da immer mehr Internetanwendungen mehr Bandbreite benötigen, die die aktuell vorhandenen Kupferkabel bald nicht mehr leisten können“, erklärte ein Vertreter des Unternehmens.

Die Kooperation der beiden Unternehmen sieht vor, dass etwa die Abnehmer von Erdgas und der neuen Glasfaserverbindungen mit besonderen Aktionspreisen rechnen können. „Schon jetzt kann bestätigt werden, dass das Interesse an Erdgas und schneller Glasfaser groß ist“, sagte Dagmar Specht nach der Informationsveranstaltung. „Es war eine gute Entscheidung, Ramershoven an die bestehenden Versorgungsnetze anzuschließen“, bekundete die Ortsvorsteherin. Viele Bewohner hätten sich dies gewünscht.