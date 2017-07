Rheinbach/Mainz. Der prämierte Film „Club Europa“ der Rheinbacher Regisseurin Franziska Hoenisch ist am Donnerstag im ZDF zu sehen. Hoenisch erhielt für den Film den renommierten Max-Ophüls-Preis.

Reichlich ist die Ernte, die Regisseurin Franziska Hoenisch aus Rheinbach für ihren Film „Club Europa“ eingefahren hat: Von der Jury des renommierten Max-Ophüls-Preises bekam die 32-Jährige als Filmschaffende im Januar dieses Jahres die Auszeichnung für den gesellschaftlich relevantesten Film im Wettbewerb. Der 88 Minuten lange Diplomfilm der jungen Regisseurin, die in Rheinbach aufwuchs und ihren Abschluss an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg im Fach Regie absolviert hat, ist am Donnerstag, 27. Juli, 23 Uhr, in der Reihe „Das kleine Fernsehspiel“ im ZDF zu sehen – auch dies ist eine Auszeichnung, sagte Hoenisch dem General-Anzeiger.

Freuen darf sich die in Berlin lebende Rheinbacherin, die 2004 am Städtischen Gymnasium in Rheinbach Abitur macht, dass der von ihr realisierte Flüchtlingsstreifen in diesem Jahr außerdem noch in Berlin den „Exberliner Film Award“ für Nachwuchsfilmer sowie eine Nominierung für den 20. Studio Hamburg Nachwuchspreis und der Kategorie „Bester Film“ eingeheimst. „Wir freuen uns, den Film jetzt im ZDF zeigen zu können“, erklärte sie. Drei Jahre sind seit der ersten Filmidee und dem Schreiben der ersten Zeilen des Drehbuchs ins Land gezogen, berichtete sie. Als sie sich Anfang 2014 des Themas annimmt, ist an die große Flüchtlingswelle über die Balkanroute noch gar nicht zu denken. Erst im Spätsommer 2015 bekommt die Welt allumfassend mit, dass viele Hunderttausend Menschen auf dem Weg nach Europa sind.

In „Club Europa“, der ursprünglich „Ein deutscher Winter“ heißen sollte, entschließen sich Martha (Sylvaine Faligant) und ihre Mitbewohner Yasmin (Maryam Zaree) und Jamie (Artjom Gilz), einen Flüchtling in ihrer Kreuzberger WG aufzunehmen. Anfangs ist das Zusammenleben mit Samuel (Richard Fouofié Djimeli) geprägt von einem freundschaftlichen Miteinander. Als aber die Lebenssituation ihres kamerunischen Mitbewohners Samuel eine dramatische Wendung nimmt, stehen Martha, Yasmin und Jamie vor der kritischen Frage, wie weit sie gehen, um zu helfen.

„Club Europa“, Donnerstag, 27. Juli, 23 Uhr, ZDF.