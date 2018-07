Kohlenmonoxidmelder schlug an

Die Feuerwehr war in der Rheinbacher Innenstadt im Einsatz.

RHEINBACH. Ein Kohlenmonoxidmelder hat am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz in der Junkergasse in Rheinbach gesorgt. Rund 15 Wehrleute rückten aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2018

Die Rheinbacher Feuerwehr ist am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr mit rund 15 Personen zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in die Junkergasse ausgerückt. Dort hatte ein Kohlenmonoxid-Melder angeschlagen, woraufhin eine Person, die sich im Haus befand, die Wehrleute alarmierte.

Vor Ort stellte die Feuerwehr tatsächlich erhöhte Kohlenmonoxidwerte fest und lüftete die Räume. Woher die erhöhten Werte kommen ist noch unklar. Gegen 20 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz wieder beenden und die Bewohner zurück in das Haus.