Einiges deutet auf Brandstiftung hin

Rheinbach . Die Bauwagen gelten als Herzstück des Waldkindergartens in Rheinbach. Am Freitagabend standen sie in Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von Axel Vogel, 17.11.2018

Zu einem größeren Einsatz auf dem Gelände des Rheinbacher Waldkindergartens musste gestern Abend die Rheinbacher Feuerwehr ausrücken. Wie Katharina Knoch, Sprecherin der Feuerwehr, heute Morgen auf Anfrage mitteilte, war der Brand ursprünglich als Containerbrand gemeldet worden. Aber bereits auf der Anfahrt sei ein größerer Feuerschein zu sehen gewesen, der auf einen größeren Brand hindeute. Beim Eintreffen mussten die Wehrleute erkennen, „dass die beiden Bauwagen des Kindergartens in Flammen standen“, so Knoch weiter, die bei dem Einsatz dabei war.

Dazu muss man wissen: Die Bauwagen sind das Herzstück des Waldkindergartens, der das Gelände mit viel Aufwand hergerichtet hat und seit Jahren unterhält. Ob der größeren Brandes seien Kräfte nachalarmiert worden, „und es ist uns auch gelungen, Teile des Inventars zu retten“, führt die Feuerwehrsprecherin aus. Allerdings sei die Substanz der Bauwagen stark in Mitleidenschaft gezogen worden, „weil wir auch das Dach öffnen mussten“.

Aus Sicht der Feuerwehr ist es undenkbar, „die hier am Montag ein regulärer Kitabetrieb stattfinden kann“, so Knoch. Was das Feuer verursacht hat ist noch unklar, allerdings deutet einiges auf Brandstiftung hin. Der Bonner Polizei ist der Fall bereits bekannt, sagt ein leitender Beamter der Leitstelle soeben: „Die Kripo ermittelt bereits.“

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.