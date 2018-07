Oberdrees. Die Feuerwehr Rheinbach musste am späten Freitagabend zu einem Einsatz an der Mieler Straße ausrücken. An einer Außenanlage der Kerzenfabrik in Oberdrees war ein leerer Paraffin-Tank in Brand geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.07.2018

Gegen 23.30 Uhr wurde die Rheinbacher Feuerwehr zum Brand in der Mieler Straße gerufen um einen brennenden Paraffin-Tank auf dem Außengelände der dort ansässigen Kerzenfabrik Vollmar zu löschen. Die Löschgruppen Oberdrees, Niederdrees und Ramershoven waren ebenfalls im Einsatz. Insgesamt waren etwa 45 Rettungskräfte vor Ort.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten etwa zwei Stunden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.