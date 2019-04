Gewerkschaft Verdi

Ein enormer Publikumserfolg war das erste Streetfood-Festival im vergangenen Mai in Rheinbach.

An verkaufsoffenen Sonntagen wird in Rheinbach die Hauptstraße zur Flaniermeile.

Rheinbach. Verdi lehnt die drei beabsichtigten Ladenöffnungen im April, Juni und Dezember in Rheinbach ab. Eine "Lange Einkaufsnacht im Lichterglanz" war schon im vergangenen Jahr eine Alternative.

Tief sitzt bis heute bei den Rheinbacher Einzelhändlern der Schock der überraschenden richterlichen Entscheidung: Fünf Tage vor dem verkaufsoffenen Sonntag zum Weihnachtsmarkt Mitte Dezember hatte das Verwaltungsgericht Köln die städtische Genehmigung zur Öffnung der Läden zu diesem besonderen Anlass gekippt.

Das Gericht hatte die einstweilige Anordnung bestätigt, die die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegen die Stadt erwirkt hatte. Ob es in diesem Jahr wie vom Rheinbacher Gewerbeverein vorgesehen, drei verkaufsoffene Sonntage geben wird, steht allerdings noch in den Sternen. Fest steht, dass Verdi auch die drei beabsichtigten Zusatzöffnungstage im Jahr 2019 nicht akzeptieren will.

Der Richterspruch im Namen des Volkes war gerade verklungen, da begannen die betroffenen Geschäftsleute bereits mit der Werbung für eine alternative Lange Einkaufsnacht im Lichterglanz, bei der am Samstagabend des Weihnachtsmarktes die Läden deutlich länger geöffnet blieben. „Die kurzfristige Entscheidung eine Lange Einkaufsnacht im Lichterglanz durchzuführen, war die einzige und gleichzeitig einigermaßen erfolgreiche Möglichkeit für den Einzelhandel“, erklärte Oliver Wolf, Vorsitzender des Gewerbevereins Rheinbach. Aber: „Die Umsatzeinbußen eines ausgefallenen Verkaufsoffenen Sonntags konnten in den wenigen Stunden nicht aufgefangen werden“, fügte er hinzu.

Die drei in diesem Jahr geplanten verkaufsoffenen Sonntage lehnt Verdi ebenfalls ab. Der Gewerbeverein hatte bei der Stadtverwaltung - genau wie im Vorjahr - einen sonntäglichen Öffnungstag während der Maikirmes , 28. April, als Teil des zweiten Streetfood-Festivals, 23. Juni, und des Weihnachtsmarktes, 15. Dezember beantragt.

