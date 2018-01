Feuerwehr alarmiert

Rheinbach. In Rheinbach hat es am Montagmorgen einen Sirenenalarm gegeben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises handelte es sich um einen Fehlalarm.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Ein Sirenenalarm hat Anwohner am Montagmorgen in Rheinbach aufgeschreckt. Gegen 7.45 Uhr war der Alarm in der Rheinbacher Innenstadt zu hören. Nach Angaben der Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm. Eine Gefährdung lag demnach nicht vor.