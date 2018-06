Zwei Verletzte

Rheinbach. Auf der Bundesstraße 266 ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall. Der 58-jährige Fahrer lenkte seinen Wagen auf einen Fußweg und verwechselte Gas- und Bremspedal.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2018

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.50 Uhr in Rheinbach wurden zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei Bonn mitteilte, war ein 58-jähriger Fahrer mit einer 55-jährigen Beifahrerin auf der Bundesstraße 266 aus Euskirchen kommend in Richtung Rheinbach unterwegs. Der Fahrer erkannte die vor ihm haltenden Fahrzeuge zu spät und lenkte sein Auto nach rechts, um auszuweichen.

Zudem verwechselte der 58-Jährige Gas- und Bremspedal. Er fuhr auf einen Fuß- und Radweg und kollidierte mit zwei Verkehrsschildern sowie einem Leitpfosten. Vor der Mauer eines Grundstücks kam das Auto schließlich zum Stehen. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.