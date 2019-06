Rheinbach. Der ehemalige Schwerverbrecher Wilhelm Buntz liest in Rheinbach aus seiner Biografie „Der Bibelraucher“. Im Interview mit dem GA spricht er über seine Zeit hinter Gittern und seine Bekehrung.

Von Susanne Träupmann, 06.06.2019

Von der eigenen Mutter als Baby ausgesetzt, entwickelt sich Wilhelm Buntz zu einem schwer erziehbaren Jugendlichen und später zu einem Kriminellen. Fast 150 Straftaten gehen bereits auf sein Konto, als der Schwabe nach einem Totschlag 1974 eine 14-jährige Haftstrafe antreten muss. Um in der Haft Zigaretten drehen zu können, nutzt er das einzige Papier, das er bekommen kann – das der Bibel. Er inhaliert das gesamte Alte Testament und Teile des Neuen bis er zur Bergpredigt gelangt. Die Sätze „Ihr seid das Licht der Welt“ und „Ihr seid das Salz der Erde“ sind Aussagen, die Buntz beschäftigen und sein Leben umkrempeln. Unter dem Titel „Der Bibelraucher“ hat der 64-Jährige 2017 seine Autobiografie veröffentlicht. Seit 2018 ist Buntz quer durch die Republik auf Lesereise. Die 60. Station ist am Freitag, 7. Juni, ab 19 Uhr das Jugendzentrum Live an St. Martin, Bachstraße 2. Über sein bewegtes Leben sprach Buntz mit Susanne Träupmann.

Wie kam es zur Veröffentlichung Ihrer Biografie?

Wilhelm Buntz: Ich bin auf verschiedenen christlichen Seiten in den sozialen Medien aktiv. Ab und zu habe ich Kommentare geschrieben. Da wurde ein christlicher Verlag aus Stuttgart auf mich aufmerksam. Es kam zu einer Zusammenarbeit und ich schrieb das Buch. Allerdings hatte ich drei Lektoren als Unterstützung an der Seite.

Für die Tötung eines Menschen sowie Überfälle auf Juweliergeschäfte und Banken wurden Sie 1973 verurteilt. Wie fing Ihre kriminelle Karriere an?

Buntz: Schon mit sechs Jahren stand mein Berufswunsch als Gangster fest. Doch ich glaube, dass dieser Weg mit meiner Mutter, die mich als Säugling ausgesetzt hat, begann. Abgemagert wurde ich gefunden, kam in eine Klinik. Die Ärzte sagten damals, dass ich geistig behindert bleiben würde. Mein Vater steckte mich dann ins Heim – ich habe so an die 38, 39 in meiner Kindheit und Jugend durchlaufen – und, wenn ich zu Hause war, gab es Prügel. In einem der Heime besuchte mich meine Mutter und ich hatte die Hoffnung, dass sie mich mitnimmt, was nicht der Fall war. Da bin ich innerlich versteinert. Von da ab gab es für mich keine Gefühle mehr. So konnte ich nicht verletzt werden.

Wie wurden Sie während Ihrer Haftzeit zu einem gläubigen Menschen?

Buntz: Im Gefängnis in Bruchsal war ich sehr rebellisch. Weil ich dauernd in Schlägereien verwickelt war oder den Beamten das Essen hinterhergeworfen habe, saß ich viel in der Arrestzelle. Dorthin durfte man nichts außer einer Bibel mitnehmen. So fing ich an, das Buch zu rauchen. Das ist in Gefängnissen gang und gäbe. Nach sechs Jahren hatte ich das Alte Testament durch und fing mit dem Neuen an. Bevor ich die Seiten jedoch verqualmte, habe ich sie gelesen. Und bei Matthäus 5 fing ich an, über mein Leben nachzudenken. Und ich weiß es bis heute: Am 12. September 1983 fiel die Entscheidung für Gott.

Wie kam es dazu?

Buntz: Ich habe mein Leben mit den Worten in der Bibel verglichen, mit Gott in meiner Zelle geredet und mit ihm gewettet, dass es ihm nicht gelingen werde, mich zu einem rechtschaffenen Menschen zu machen. Er hat gewonnen.

Wie haben Sie sich verändert?

Buntz: Mir selbst ist es zunächst gar nicht aufgefallen. Die Veränderung stellte ein Mitgefangener von mir fest. Denn ich war plötzlich zu allen Menschen freundlich und umgänglich. Ich ging häufiger in die Kirche und las mehr in der Bibel. Auch juristisch hatte das Vorteile: die Anstaltsleitung setzte sich bei der Stafvollstreckungsbehörde für eine bedingte Entlassung ein – die Sicherungsverwahrung wurde aufgehoben.

Wie haben Sie Ihr Leben nach der Haft gestaltet?

Buntz. Ich habe bis zur Rente in verschiedenen Positionen gearbeitet. Seit 1985 reise ich in ganz Europa herum, werde zu Gottesdiensten eingeladen und predige dort. Bis heute ist für mich die Bibel der ausschließliche Ausgangspunkt meiner Predigten. Ich interpretiere in meinen Predigten die Heilige Schrift wortwörtlich.

Werden Sie ein weiteres Buch schreiben?

Buntz: Ich bin schon dabei. Das Buch ist eine Fortsetzung von „Der Bibelraucher“ und beginnt mit dem Jahr 1985. Da werden dann die auftretenden Schwierigkeiten und auch Rückschläge nach meiner Haftentlassung zur Sprache kommen. Wenn alles gut geht, wird das Buch zur Leipziger Buchmesse im Frühjahr fertig – spätestens allerdings zur Frankfurter Buchmesse im Herbst.