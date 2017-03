Wohnraum in Rheinbach

Vorerst unbebaut bleibt das städtische Grundstück an der Pallottistraße in Rheinbach, vis-à-vis des Vinzenz-Pallotti-Kollegs.

Rheinbach. Wohnraum ist begehrt: Das fast fertige Konzept „Wohnen 2030“ sagt, in welcher Qualität und Quantität in Rheinbach in den kommenden Jahren gebaut werden sollte. Ansonsten verliert die Stadt massiv Bewohner.

An Lektüre mangelt es den Frauen und Männern des Rheinbacher Rates derzeit nicht. Auf 70 Seiten berichtet der vor wenigen Tagen vollendete Masterplan Innenstadt, wie sich das Zentrum der Glasstadt nach den Vorstellungen des Dortmunder Fachbüros PP Pesch Partner Architekten Stadtplaner für die Zukunft adäquat aufstellt. Im Sommer ist außerdem das wohl nicht minder umfangreiche „Handlungskonzept Wohnen Rheinbach 2030“ fertig. Welche Qualität und Quantität der Wohnungsbau in den nächsten 13 Jahren nehmen wird, berichtete Dominik Geyer, Diplom-Ingenieur vom Kölner Stadtplanungsbüro Dr. Jansen, jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr.

Die gute Nachricht zuerst: Da sich Rheinbach allen Prognosen zufolge nach wie vor inmitten einer boomenden Region befindet, werde die Kommune auch weiterhin mit einer steigenden Einwohnerzahl rechnen können. Handlungsbedarf sieht Geyer insbesondere, was die Bauwünsche für junge Familien angeht. „Sie gewinnen bei der Generation 50 plus und bei Familien“, erklärte der Städteplaner. Zuwächse seien vor allem bei den 30- bis 50-Jährigen und den unter 18-Jährigen zu erwarten, so Geyer. Und: Die Altersgruppe 65 plus werde mit ihrem Bedarf nach kleineren Wohnungen „große Bewegung“ am Markt auslösen, prophezeit er.

Wie viel in Rheinbach in den kommenden Jahren gebaut werden muss, dazu konnte der Fachmann in seinem Zwischenbericht sehr konkrete Angaben machen. 2080 Wohneinheiten werden bis 2035 benötigt, sagte Geyer. Um die unterschiedlichen Altersgruppen bedarfsgerecht bedienen zu können, sollten 1160 Wohneinheiten Ein- bis Zweifamilienhäuser sein, 920 als Mehrfamilienhäuser. „Die gehen Ihnen weg wie warme Semmeln.“ Grundsätzlich müsse die Stadt künftig ins Kalkül ziehen, größere Wohnkomplexe zu realisieren, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. „Bauen Sie mit mindestens drei Geschossen, besser mit bis zu fünf“, erklärte er.

Um diese Menge an Wohnraum zu schaffen, benötige die Kommune rund 70 Hektar als Bauland. das entspricht 140 Fußballfeldern. „Das ist schon eine Menge Holz“, meinte Geyer. Und: „Fangen Sie jetzt an, die Flächen zu erwerben. Die Planungsgewinne fließen sonst in private Taschen.“ Sind Ackerflächen in der Region für acht Euro pro Quadratmeter zu haben, ist Bauland 200 bis 300 Euro je Meter im Quadrat wert, rechnete er vor.

Der Entwicklung der Rheinbacher Ortschaften alles andere als förderlich ist, dass die Landesplanung Dörfer unter 2000 Einwohnern der „offenen Feldflur“ zurechnet, weshalb dort kaum Bauflächen ausgewiesen werden dürfen, so Geyer. Viel Hoffnung, dass sich an dieser Entwicklung etwas ändern könnte, machte der Ingenieur nicht. „Landesplanerisch beißen Sie da auf Granit.“ Umso wichtiger sei es, Leerstände in den Dörfern so rasch wie möglich einer neuen Nutzung zuzuführen. Keine Angst müsse die Kommune vor sozialem Wohnungsbau haben. „Mietnomadentum lösen sie damit nicht aus“, sagte der Diplom-Ingenieur.

Franz-Josef Schockemöhle (UWG) und Winfried Weingartz (CDU) wollten wissen, welche enorme Fülle an Ausgleichsmaßnahmen vonnöten ist, um solch großen Bauprojekte zu realisieren. „So viele Bäume können Sie ja gar nicht pflanzen“, meinte Geyer. Allerdings gebe es Stiftungen, die dies organisierten. Allerdings räumte Geyer auch ein, dass unter dem Strich land- und forstwirtschaftliche Flächen verloren gingen.

Wenn das Handlungskonzept noch vor den Sommerferien vorliegt, können die Kommunalpolitiker rasch eine Reihenfolge definieren, wo zuerst neue Wohnprojekte realisiert werden sollen. Geyer warnte: „Letztendlich stimmen die Menschen mit den Füßen ab.“ Dass besonders an den sozialen Wohnungsbau gedacht werden müsse, unterstrich Ute Krupp (SPD): „Da muss jetzt endlich was passieren“, erklärte die Sozialdemokratin. Der Städteplaner appellierte an die Fraktionen, die Projekte nicht „im Hauruckverfahren“ übers Knie zu brechen – erst recht keine großen Baugebiete auf der grünen Wiese. „Tun Sie es mit Augenmaß“, hab er den Vertretern von CDU, SPD, UWG, FDP und Grünen mit auf den Weg.