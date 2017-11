Erdgas für Ramershoven

Rheinbach-Ramershoven. Der Euskirchener Anbieter e-regio beginnt schon im kommenden Jahr mit den Arbeiten zur Erdgas-Erschließung von Ramershoven

Von Hendrikje Krancke, 02.11.2017

Auflagen der Bezirksregierung

Gemäß der Auflagen der Bezirksregierung Köln müssen alle Ölheizungen und -tanks, die sich in Gebäuden in einem festgelegten Überschwemmungsgebiet befinden, bis zum Jahr 2023 hochwassersicher nachgerüstet werden. Davon betroffen sind in Ramershoven rund 30 Haushalte im Gebiet des Eulenbachs.

Ortsvorsteherin Dagmar Specht (CDU) hatte sich schon mehrfach in der Vergangenheit für die baldige Umsetzung der Auflagen und damit für die Erschließung des Ortes mit Erdgas starkgemacht. Nun freute sie sich, dass die Bauarbeiten in Zusammenarbeit mit dem regionalen Energieversorgungsunternehmen e-regio aus Euskirchen früher als geplant beginnen können.

Bereits vor drei Jahren habe man für 2018 Gespräche vereinbart, doch schon im August diesen Jahres hätten die Pläne für die Erschließung von Ramershoven mit Erdgas konkretisiert und terminiert werden können, erklärte Specht. Zusammen mit ihren Ratskollegen Silke Josten-Schneider und Oliver Baron hatte Dagmar Specht im wahrsten Sinne des Wortes Gas gegeben, sodass die Bauarbeiten für den Umstieg auf Erdgas spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2018 starten und Mitte 2019 beendet sein sollen.

Gemeinsam mit dem Unternehmen e-regio wird so für Ramershoven nicht nur zeitnah Umwelt-, sondern auch Häuserschutz geboten. „Mit Erdgas können wir den Bürgern bald eine saubere und umweltfreundlichere Energieversorgung anbieten“, erläuterte e-regio-Geschäftsführer Christian Metze die Alternative zur Nachrüstung der alten Ölheizung.

Neben einem Informationsabend wird es bereits in Kürze für alle Haushalte erste schriftliche Informationen geben.