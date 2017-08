Vollsperrung und 10 Kilometer Stau

Rheinbach. Bei einem schweren Unfall auf der A61 wurde ein Autofahrer tödlich verletzt. Beide Fahrspuren in Richtung Koblenz sind gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr zurück.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.08.2017

Am Dienstag gegen 17.40 Uhr fuhr ein VW Golf auf der A61 in Richtung Koblenz zwischen der Raststätte Peppenhoven und Rheinbach laut Polizei ungebremst in einen an einem Stauende stehenden Lkw. Der 26-jährige Fahrer des Pkw wurde dabei tödlich verletzt.

Während des Einsatzes der Rettungskräfte sind beide Fahrstreifen in Richtung Süden gesperrt. Die Polizei leitet gegenwärtig den Verkehr zwischen Miel und der Unfallstelle zurück. zur Unfallursache ist noch nichts bekannt.

Es kommt zu mehreren Kilometern Stau.

