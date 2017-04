Eifelverein Rheinbach

RHEINBACH. Die Rheinbacher Ortsgruppe des Eifelvereins bietet von Wanderungen über Burgen- und Stadtführungen bis hin zum Zeltlager im Kölner Zoo ein breites Aktionsprogramm.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 26.04.2017

Gut begründet ist das Selbstbewusstsein des Eifel- und Heimatvereins Rheinbach. Wenn dessen Vorsitzender Heinz Kessel sagt: „Wir sind die führende Ortsgruppe im Hauptverein“, dann kann er das mit reinen Zahlen des Jahres 2016 belegen: 3540 Teilnehmer an 168 Wanderungen, 39 Veranstaltungen im Rahmen der Jugend- und Familienarbeit mit insgesamt 1265 Teilnehmern, davon 832 Kinder und 433 Erwachsene, aber auch 61 Flüchtlinge.

Im Bereich Jugend- und Familienarbeit waren es laut Jugendwartin Barbara Wüst insgesamt elf Veranstaltungen und 335 Teilnehmer mehr als im Vorjahr. Als besonders attraktive Highlights gehörten unter anderem zum Angebot das „Abenteuer Wildnis“ mit Rangern des Nationalparks Eifel, eine Nacht im Zeltlager mitten im Kölner Zoo im exotischen Ambiente oder eine Familienwanderung durch das wildromantische Tal der Endert.

Burgen- und Stadtführungen sind Teilnehmermagneten

An 38 kostenfreien Burg- und Stadtführungen nahmen 750 Interessierte sowie weitere 500 an 30 Burg- und Stadtführungen gegen Gebühr teil, so der kommissarische Heimat- und Kulturwart, Dietmar Pertz. Alles in allem macht das breite Spektrum von Aktivitäten und Angeboten für alle Alters- und Zielgruppen die Attraktivität der Rheinbacher Eifelvereins-Ortsgruppe aus.

Für 2017 kündigte der Vereinsvorsitzende Kessel unter anderem an, dass an den Parkplätzen neue Wanderkarten aufgestellt werden sollen, um die veralteten zu ersetzen. Zurzeit werde mit enormem Arbeitseinsatz das Wegenetz neu markiert und auch eine neue Internetpräsenz sei in Arbeit.

Mit Urkunden, Ansteckern und dem „Eifeljahrbuch 2017“ ausgezeichnet wurden bei der Versammlung im Schützenhaus – soweit anwesend – langjährige Mitglieder: 25 Jahre im Eifel- und Heimatverein ist Franz Depenbrock, 40 Jahre dabei sind Bernd Beißel, Cilly Cerven-Wois, Ingrid Knitschky, Petra Maaß, Ulrich Maaß, Hans-Josef Meurer, Kläre Pütz, Helga und Horst Ziolkowski und 50 Jahre Peter und Elisabeth Löhndorf. Überraschend für den Vorsitzenden Kessel selbst, ehrte seine Stellvertreterin Brigitte Schledorn ihn für 30-jährige Tätigkeit als Vorsitzender des Eifel- und Heimatvereins Rheinbach.

Als beste Wanderer ausgezeichnet wurden bei den Donnerstags-Wanderern Heinz Bester (465 Kilometer), Marianne Wolf (464 Kilometer) und Hans Wolf (458 Kilometer). Bei den Radwanderern hatte Käthe Brandenburger mit 613 Kilometern die Nase vorn, gefolgt von Heidi Wagner mit 583 Kilometern und Annemie Lanzrath mit 527 Kilometern. Bei den Wanderern legte Claudia Kleinfeld mit insgesamt 683 Kilometern die weiteste Strecke zurück, gefolgt von Ulrich Tamoschat mit 672 und Carmen Kowalk mit 539 Kilometern.