Rheinbach-Oberdrees. Am Freitagabend

Von Jörg Manhold, 28.07.2017

Drei Verletzte sind Folge eines Unfalls am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße 266 bei Oberdrees. Laut Polizei waren zwei Fahrzeuge in Fahrtrichtung Odendorf/Essig miteinander kollidiert. Die Insassen der Autos wurde leicht verletzt.

Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. In Wachtberg ist es am Freitagabend ebenfalls zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Eine Baustelle auf der Pecher Landstraße in Richtung Bad Godesberg zwischen der Autobahnausfahrt der A565 in Meckenheim-Merl und dem Sportplatz Villip sorgte am Freitag für erhebliche Staus auf der L158.