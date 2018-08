Aus ungeklärter Ursache

Rheinbach-Oberdrees. Ein roter Kleinwagen ist am späten Montagnachmittag einem Mini-Cooper in Oberdrees aufgefahren. Zwei Fahrerinnen und ein Kind verletzten sich dabei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.08.2018

Am späten Montagnachmittag hat sich in Rheinbach-Oberdrees ein Unfall am Ortsausgang in Richtung Odendorf ereignet. Wie die Polizei mitteilte, prallte aus noch ungeklärter Ursache ein roter Kleinwagen auf einen Mini Cooper, der links in die Straße "Landgraben" abbiegen wollte.

Dabei verletzten sich die beiden Fahrerinnen und ein Kind leicht. Eine Stunde war die Straße voll gesperrt.

