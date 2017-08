Polizeieinsatz in Rheinbach

Rheinbach. In der Flüchtlingsunterkunft im Schornbuschweg in Rheinbach ist es am frühen Dienstagabend zu einer Auseinanderseztzung zwischen Bewohnern gekommen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2017

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern in einer Flüchtlingsunterkunft im Schornbuschweg in Rheinbach gerufen.

Dabei sind drei Menschen verletzt worden. Erste Informationen, wonach ein Messer im Spiel gewesen sein soll, haben sich nicht bestätigt. Nach 40 Minuten konnten die Beamten ihren Einsatz beenden.

Weitere Berichterstattung folgt...