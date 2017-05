Auf der Suche nach alten Schätzchen

Niederdrees. Das frühsommerliche Wetter lud geradezu zum Stöbern, Feilschen und Geschichtenerzählen ein. Und so herrschte von früh bis spät reger Andrang in Essig, Niederdrees und Morenhoven. Die drei Orte hatten am Sonntag jeweils zum Dorftrödel geladen.

Von Tobias Zoporowski, 23.05.2017

Und die feilsch-willigen Kunden kamen zahlreich. Zeitweise waren – wie etwa um die Mittagszeit in Essig – kaum noch Parkplätze zu bekommen.

Dieser Trödelmarkt rund um das Josef-Bienentreu-Haus, das auch als Anlaufpunkt für Hungrige und Durstige oder diejenigen, die sich vom Stöbern einfach mal ein wenig erholen wollten, diente, hat in der näheren Region bereits Tradition.

Gasgrill für unter 100 Euro

Was am durchweg hochwertigen Angebot der über 40 privaten Verkäufer liegen mag, die eifrig Keller und Garagen leer geräumt hatten und teils hart, aber stets mit viel Humor um ihre Waren feilschten. „Nippes“ war kaum darunter. Im Gegenteil: Wer mochte, konnte sich sogar einen – selbstverständlich funktionstüchtigen und bestens gepflegten – Gasgrill für deutlich unter 100 Euro zulegen. Das ist doch mal eine Offerte! Angenehm auch, dass der ausrichtende Ortsverein gewerbliche Händler konsequent ausschloss. So ließ sich herrlich entspannt durch die „Einkaufsmeilen“ des kleinsten aller Swisttaler Dörfer flanieren.

In Morenhoven waren die Wege etwas weiter und das Angebot zum großen Teil ein völlig anderes: Dort kam vor allem auf seine Kosten, wer auf der Suche nach Kindersachen aller Art – Spielzeug, Kleidung, Ausstattung – war. Erkennen konnte man die teilnehmenden Verkäufer an bunten Luftballons, mit denen diese Garagen, Einfahrten und Höfe geschmückt hatten. Auch für das leibliche Wohl sorgten die Morenhovener in Eigeninitiative, es gab Kaffee, Kuchen, Muffins, Waffeln, Grillwürstchen und Getränke an verschiedenen Orten im Dorf.

Musik als künstlerischer Höhepunkt

Der Ort eröffnete mit dem Dorftrödel die zweiten „Morenhovener Sommermomente“, eine Veranstaltungsreihe, die über mehrere Wochen ein Programm in der Burg Morenhoven, in der Kirche St. Nikolaus, im Kreaforum und im gesamten Dorf bietet. Im Anschluss an den Trödelmarkt fand in der Kirche St. Nikolaus ein Orgelkonzert des italienischen Organisten Paolo Oreni statt, das vom Barock bis hin zu moderner Musik inklusive eigener Improvisationen reichte und dem Trödeltag einen künstlerischen Höhepunkt bescherte.

Ebenso der Ortsausschuss von Niederdrees, der den dortigen Dorftrödel zum inzwischen dritten Mal ausrichtete, konnte sich über regen Zulauf freuen.

Auch hier waren gebrauchte Kindersachen eindeutig der Renner, der ein oder andere Musikliebhaber – darunter der Autor dieser Zeilen – durchstöberte Kisten und Kartons gezielt nach Schallplatten. Und wurde natürlich fündig.