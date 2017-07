RHEINBACH. Der Vorsitzende der Rheinbacher GroRheiKa Narrenzunft Prinzengarde 1895 regiert die Kernstadtjecke in der Session 2017/2018. Mit dem „Bazillus Carnevalensis“wurde sie in jungen Jahren infiziert.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 03.07.2017

Prinzessin werden wollte Astrid Faßbender schon immer. Und sie hatte auch einen Favoriten: Prinz William sollte an ihrer Seite sein. Aber da kam ihr Kate zuvor. Kein Grund zu verzagen, sagte sich Astrid und fasste einen Entschluss: „Dann werde ich eben Prinzessin in Rheinbach. Da ist es sowieso viel schöner als in England.“ Jetzt hat sie ihren Plan umgesetzt: Astrid Faßbender, Vorsitzende der GroRheiKa Narrenzunft Prinzengarde 1895, ist während des Sommerfestes als künftige Kernstadtprinzessin vorgestellt worden.

Von niemand anderem übrigens als ihrem Vater, GroRheiKa-Ehrenschultheiß und Literat Reiner Faßbender, der auch die Anekdote um ihren Wunsch, Prinzessin zu sein, vor Abordnungen der Karnevalsgesellschaften und deren designierten Tollitäten der kommenden Session, Vertretern von Stadt und Parteien, Schützen, Spielmannszug, Freunden und Familien zum Besten gab. Geboren im damaligen Rheinbacher Krankenhaus „Maria Hilf“, ist die 35 Jahre alte Diplom-Verwaltungsfachwirtin Stadtamtsfrau in der Stadtverwaltung Rheinbach. Mit dem „Bazillus Carnevalensis“ wurde die designierte Prinzessin Astrid I. schon qua Herkunft infiziert: Ihre Eltern meldeten sie gleich nach der Geburt als Mitglied der GroRheiKa an. Auch folgt sie ihren Eltern zeitversetzt auf den Kernstadt-Narrenthron, denn Reiner und Uschi Faßbender regierten die Jecken in der Session 2005/2006. Seit dem Jahr 2010 ist Astrid erste Vorsitzende der GroRheiKa. Außerdem ist sie ausgebildete Lizenztrainerin des Bundes Deutscher Karneval (BDK) und kümmert sich seit Jahren um die Tanzgruppen des Vereins.

Ihr zur Seite steht ihr „A-Team“: Chefadjutantin Svenja Schaefer, Cheffahrer Friedhelm Trumpler und die Adjutanten Jenny Heider, Wilfried Eichen, Nicole Adeneuer und Karsten Logemann. Als Prinzessin proklamiert wird Faßbender am Freitag, 10. November, während der „Jecken Stadthalle“ mit buntem karnevalistischen Programm, darunter die Kultbands Schäng und De Räuber sowie die Cheerleader des 1. FC Köln. Ihren karnevalistischen Plan für die kommende Session fasste sie in einen einzigen Satz: „Wir machen mal Rheinbach dem Erdboden gleich und bauen es wieder auf!“

Beim Sommerfest wurde Helmut Buttenberg zum Ehrensenator der GroRheiKa ernannt. „Wenn wir ihn nicht hätten, hätten wir unter anderem dieses ,Häuschen‘ und den Frittenwagen nicht“, sagte Faßbender mit Hinweis auf das Vereinsheim am Jüdischen Friedhof. Buttenberg seinerseits legte Wert darauf, dass nicht er allein, sondern „wir alle das geschafft haben“.