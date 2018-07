Neues Kupferkabel

Rheinbach-Merzbach. Nach einem Kurzschluss mussten 150 Meter Erdkabel neu gelegt werden. Ortsvereine feiern mit den ehrenamtlichen Helfern ein Grillfest.

Von Juliane Hornstein, 02.07.2018

Wenn man eine Grillhütte feiert, kann man das natürlich nur auf eine Art tun: mit einem Grillfest. Und genau so machte es die Arbeitsgemeinschaft der Ortsvereine Neukirchen-Merzbach (Arge), als es hieß: Die Hütte steht endlich wieder unter Strom.

Diese Grillhütte unterhalb des Merzbacher Sportplatzes ist eine Herzensangelegenheit der Arge, nicht nur weil die regelmäßigen Vermietungen rund ein Drittel der Arge-Einnahmen ausmachen. Über eine sehr lange Bauphase ab 1989 und auch gegen einige Schwierigkeiten wurde das Prachtstück unter den Bäumen errichtet, danach üppig ausgestattet und gut gepflegt. Doch die Jahre zogen nicht spurlos an der Hütte vorbei, und als Arge-Vorsitzende Ulla Jokisch im letzten Sommer das Licht einschalten wollte, qualmte und knallte es plötzlich: Kurzschluss, verbunden mit erheblichen Schäden an der Installation. Tobias Bäcker, örtlicher Elektriker und Sohn von Piet Bäcker, der beim Hüttenbau tatkräftig aktiv gewesen war, konnte nur feststellen, dass das rund 200 Meter lange und über 25 Jahre alte Erdkabel beschädigt sein musste. „Wir wussten nur nicht, wo“, so Jörg Meyer von der Arge. Ausgraben konnte man das Kabel auf der ganzen Länge auch nicht. Es musste also ersetzt werden.

Und dazu brauchte man ehrenamtliche Helfer, um die Kosten im Rahmen zu halten. Meyer erklärte beim Grillfest: „Ohne die Helfer würden wir über einen fünfstelligen Betrag sprechen.“ So wurden es rund 2500 Euro für Material, vor allem für die dank anderer Streckenführung benötigten 150 Meter Kupferkabel. Die Menschen rund um Merzbach und Neukirchen helfen gerne. Tobias Bäcker kümmerte sich ehrenamtlich um die Elektrik. Der Junggesellenverein stellte „Manpower“, Hans-Peter Kreische, bekannt als H.P., übernahm die Arbeiten mit dem Bagger. Viel Unterstützung gab es auch vom Sportverein Schwarz-Weiß-Merzbach, besonders von der Tennisabteilung unter Gerd Wolters. Dazu gehörte nicht zuletzt die Erlaubnis, das neue Kabel am Häuschen der Tennisspieler anzuklemmen. Ihnen allen dankte die Arge mit dem kleinen Fest, bei dem Musik und Getränke aus dem Kühlschrank die Annehmlichkeiten von Strom vor Ort gut demonstrierten. Ein paar Dinge, darunter einige Lampen, müssen aber noch ersetzt werden. Um dafür Gelder einzusammeln, gab es die ganz eigene Version „Bares für Rares in Merzbach“. Schnäppchenjäger konnten hier unter anderem auf einen Nachttopf, einen Minigrill, eine Mistgabel oder einen grünen, fischförmigen Katzennapf bieten.