Schüler aus Rheinbachs Partnerstadt Villeneuve zu Gast

RHEINBACH. In der Schulküche der Haupt- und Realschule am Dederichsgraben herrscht Betrieb. Die Schüler der Tomburg-Realschule und ihre französischen Austauschpartner des Collège le Mourion aus dem Provence-Städtchen Villeneuve-lez-Avignon sind zum Kochen zusammengekommen.

Von Raphael Heumann, 10.03.2017

An den vier Arbeitsflächen bereiten die Jugendlichen Nudelauflauf vor. Hinter den französischen Schülern liegen sieben Tage, an denen sie den Alltag in Rheinbach kennengelernt haben. „Rheinbach ist eine sehr schöne Stadt“, findet Pierre Goettmann. „Außerdem sind hier viele Dinge günstiger als in Frankreich, und die Lehrer sind nicht so streng.“ Der 14-Jährige fühlt sich offensichtlich wohl, auch weil er sich mit seinem Austauschpartner Lukas sehr gut versteht. Das Verhältnis zwischen den ausländischen Schülern und ihren Gastfamilien spielt eine wichtige Rolle bei dem Austausch, an dem sich insgesamt 44 Jugendliche beteiligen.

„Die Eltern von Lukas geben sich Mühe, langsam und deutlich zu sprechen, damit ich alles verstehe“, erzählt Pierre. Von einer Sprachbarriere ist in der Schulküche allerdings nichts zu merken. Die Jugendlichen wissen sich untereinander zu verständigen, notfalls auch auf Englisch oder in Gebärdensprache. Das Ganze wirkt auf den ersten Blick ein wenig ungeordnet, aber die Gruppen finden sich gut zurecht. So übersetzen die jungen Franzosen mit Hilfe der Rheinbacher Schüler die deutschen Rezepte.

„Wir sprechen eigentlich eine Mischung aus drei Sprachen. Deutsch, Englisch und Französisch, manchmal alles in einem Satz“, so David Schwarzenberger aus Rheinbach. „Das kann echt anstrengend sein, aber es macht Spaß.“ Auch Lehrerin Birgit Wortmann ist zufrieden. Sie unterrichtet Französisch an der Tomburg-Realschule und hatte die Idee für das Kochprojekt. Abseits des Programms, das Inge Arandan und Carolin Vianden, Französischlehrerinnen an der Realschule, geplant hatten, war das Freizeitbad in Rheinbach ein beliebtes Ausflugsziel bei den Jugendlichen.

Die Weichen für den Austausch im nächsten Jahr sind schon gestellt, sagt Joachim Feja, Deutschlehrer in Villeneuve. „Es ist bereichernd für die Schüler“, findet der 59-Jährige. Auch nach der Integration der Tomburg-Realschule in die Gesamtschule werden also wieder Schüler aus Rheinbach nach Villeneuve fahren können, voraussichtlich im März 2018. So können sich die Gäste aus Frankreich guten Gewissens mit „À la prochaine!“ verabschieden – „Bis zum nächsten Mal!“