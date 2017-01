13.01.2017 Rheinbach. Ob die wöchentliche Wanderung durch den Kottenforst oder die deutsch-französische Wanderwoche in St. Malo: Der Eifelverein bietet in seinem neuen Programm für jede Lust und Laune etwas. Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es sogar einen Sonderprospekt.

Was vor Jahren mit einem kleinen Faltblatt anfing, hat sich zu einer umfangreichen Broschüre entwickelt: Der Eifelverein Rheinbach hat jetzt sein Wander- und Veranstaltungsprogramm für 2017 vorgestellt. Darin finden sich Angebote von der wöchentlichen, etwa zweieinhalbstündigen Donnerstagswanderung durch den Rheinbacher Wald bis hin zur deutsch-französischen Wanderwoche in St. Malo (Bretagne).

Sonntags-Wanderungen führen in die nähere Umgebung, etwa zur „Feuerroute“ im Drachenfelser Ländchen inklusive Traumblick aufs Siebengebirge. Dabei werden zwischen zehn und 20 Kilometer zurückgelegt, meist ist Rucksackverpflegung empfohlen und eine Schlusseinkehr geplant. Dabei gibt es zwei Schwierigkeitsgrade: S für schwierig, M für mittelschwierig.

Einen Sonderprospekt hat der Verein für Kinder, Jugend und Familie aufgelegt. Damit haben die Rheinbacher zusammen mit zehn anderen Verbänden eine Sonderstellung unter den 160 Eifelvereinsgruppen, wie der Vorsitzende Heinz Kessel hervorhob. Höhepunkte darin sind ein Segeltörn im Ijsselmeer im Juli und das Pfingsttreffen der deutschen Wanderjugend auf Burg Blankenheim.

Mit Eisenkugeln über Baumstümpfe und Bänke

Die Familienwartin Elsbeth Bois und die Jugendwartin Barbara Wüst berücksichtigen sowohl kulturelle als auch sportliche Interessen der Jugendlichen. So geht es am 7. Mai beim Cross-Boule mit den Eisenkugeln über Baumstümpfe und Bänke. Eine sichere Anleitung in die Grundlagen des BMX-Radsports geben „echte Meister auf dem Bike“ am 30. September.

In Zusammenarbeit mit dem Verein „Rheinbach liest“ wird in den Sommerferien Natur- mit Literaturerlebnis (fiction in the forest) verknüpft. In einer Kinderwaldwoche Ende August bekommt das Outdoor-Kids-Abzeichen, wer Fragen zu Pflanzen und Tieren beantworten und richtig Feuer machen kann. Zwölf Eifelvereins-Mitglieder, davon sechs Jugendliche haben eine Jugendleiter-Ausbildung.

Wem es auf Schusters Rappen zu gemächlich zugeht, der kann auf Fahrradtouren schnell Kilometer abstrampeln. Die führen etwa in den Kottenforst oder über 55 Kilometer zum Rolandsbogen. Wie der kommissarische Heimat- und Kulturwart, Stadtarchivar Dietmar Pertz, berichtete, werden im Jahr etwa 50 bis 60 Burg- und Stadtführungen in Rheinbach durchgeführt. Nur drei davon sind fest terminiert. „Man kann uns einfach buchen“, sagte Pertz, dann werden die Rundkurse auch auf die Bedürfnisse von Schülern oder Neubürgern abgestimmt.

Auch in der Flüchtlings-Betreuung ist der Eifelverein aktiv, wie Barbara Wüst erläuterte. Dabei werden Sicherheit in der neuen Umgebung und Kenntnisse über Wald und Natur vermittelt. Beispielsweise finden Flüchtlingskinder Maulwurfshügel oft seltsam und staunen über Erläuterungen zu dem Tierchen.

Kontakt: info@eifelverein-rheinbach.de. (Edgar Auth)