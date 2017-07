Die Dirty Deeds spielen am kommenden Freitag am Himmeroder Wall

BONN. Musik, Motoren, Petticoats. Unter diesem Motto stehen auch die zwölften Rheinbach Classics am kommenden Wochenende. Erwartet werden erneut rund 25 000 Besucher.

Von Hagen Haas, 10.07.2017

Brot-und-Butter-Auto? Das verlangt nach einer Erklärung. Und ist sozusagen ein Lieblingsthema für Jens Hoffmeister. Der 70-jährige Journalist im Unruhestand, der seit 1969 über Motorsport schreibt, sitzt auf der Terrasse des Café Schlich im Herzen von Rheinbach und genießt einen Eiskaffee in der Vormittagshitze. Beispiele für ein Brot-und-Butter-Auto, „das jeder kennt“, wären etwa der VW Käfer, der Fiat 500 oder auch der Ford Taunus. „Diese Autos lösen Emotionen aus, weil sie Kindheitserinnerungen wecken“, sagt Hoffmeister. Sein Lieblingsoldtimer ist übrigens der Mercedes 170 S, weil auch sein Großvater dieses Modell fuhr und Hoffmeister als Kind oft mitgefahren ist. „Wenn ich heute einen solchen Mercedes sehe, habe ich sofort den Geruch des 170 S vom Opa in der Nase.“ Nostalgie trifft Magie.

Oldtimer sind eine der tragenden Säulen bei den Rheinbach Classics, deren zwölfte Ausgabe vom 14. bis 16. Juli über die Bühne – und die Straßen – geht. Rheinbach und Umgebung werden zum rollenden Museum. Das Motto des erfolgreichen Drei-Tage-Events in der Voreifelstadt heißt „Musik, Motoren, Petticoats“, und Jens Hoffmeister ist neben Heinz Haubrichs einer der Gründungsväter der Classics.

Beginnen wir mit „Musik“. Das ganze Wochenende über spielen acht Rock 'n' Roll-Bands auf mehreren Bühnen Hits der 50er und 60er Jahre von Bill Haley, Elvis Presley und weiteren Helden jener Ära. Am Freitag werden die britischen Glam-Rock-Legenden von Slade die Gitarren röhren lassen. Die Combo hatte in den 70er Jahren 17 Top-Ten-Platzierungen, wie Hoffmeister berichtet. Der umtriebige Veranstalter ist selbst ein Pionier der Bonner Beat-Szene. 1963 hatte seine Band Desperados ihren ersten Auftritt im damaligen Bonner Rainbow Dancing Club. Vier Jahre später war Drummer Hoffmeister mit seinen Musiker-Kollegen Vorband für die Kinks.

Eine Reihe von Rock-Größen

Slade reiht sich ein in eine lange Liste an Rock-Größen wie Suzie Quatro, Foreigner und Chris Norman, die schon bei den Classics aufgetreten sind. „Es ist nicht leicht, eine Band zu finden, die einerseits diesen Legendenstatus hat und andererseits noch bezahlbar für uns ist“, erklärt der 70-Jährige und rückt seine blaue Sonnenbrille zurecht.

Der Devise „Legends in concert“ bleibt man treu, allerdings mit einer anderen Reihenfolge: „Wir lassen jetzt den Headliner um 20 Uhr anfangen und reagieren damit auf die Bedürfnisse der Besucher, die inzwischen eben auch einen entsprechenden Altersdurchschnitt erreicht haben“, sagt Hoffmeister. „Die Leute wollen nicht mehr bis 22 Uhr auf einer Stelle stehen und warten.“ Anschließend entern die Dirty Deeds ’79 aus Bonn, die beste AC/DC-Tribute-Band Deutschlands, für die Classics Rocknacht die Bühne. „Die Vorverkaufszahlen waren noch nie so gut wie diesmal. Ich rechne am Freitag mit bis zu 3000 Besuchern beim Eröffnungskonzert.“

Rheinbach Classics 2016 Foto: Roland Kohls Die Pettycoat-Girls in einem Ford Mustang

Foto: Roland Kohls Ein alter Chevrolet

Foto: Roland Kohls Tausende Besucher stehen bei den Rheinbach Classics am Straßenrand.

Foto: Roland Kohls Der Wasemer Turm spiegelt sich in der Motorhaube des Austin Martins.

Foto: Roland Kohls Auch historische Fahrräder waren in diesem Jahr beim Korso.

Foto: Roland Kohls Traum in weiß: Cadillac Eldorado.

Foto: Roland Kohls Rock´n´Roll tanzten die Menschen vor der großen Bühne am Himmeroder Wall.

Foto: Roland Kohls Die Kühlerfigur eines Ford T-Modells.

Foto: Roland Kohls Weltkugel des Weltkugel-Ford Tanus 12 m

Motoren. Der Samstag hat die Oldtimer-Rallye mit Start und Ziel in Rheinbach als Höhepunkt, und am Sonntag folgt der Oldtimer-Korso durch die Straßen der Stadt, die längst nicht mehr nur für ihr Glasmuseum und den Hexenturm bekannt ist. 700 historische Fahrzeuge werden erwartet, von denen 300 am Korso und 130 an der Rallye teilnehmen.

Ältester Wagen von 1934

Der Fahrer eines Ford Anglia (Baujahr 1938) aus Mönchengladbach schickte mit seiner Anmeldung begeistert Vorschusslorbeeren: „Die Rheinbach Classics sind für mich die schönste Oldtimer-Rallye Deutschlands.“ Das älteste teilnehmende Rallye-Fahrzeug ist diesmal ein Morris Ten Six (1934), von dem es weltweit nur noch 16 Stück gibt.

Seltenheitswert besitzt auch der Tatra 57 A, der 1937 im tschechischen Koprivnice gebaut wurde und durch seine Holzkarosserie besticht. Der „Methusalem“ im Korso, ein „La France“, stammt sogar aus dem Jahr 1917. Ungewöhnlich ist auch die „Lebenslinie“ eines Morris TR 6 – er wurde 1975 im englischen Coventry gebaut, kam dann per Schiff nach Kalifornien und wurde dort 1976 erstmals zugelassen. 1990 wanderte der Morris nach Deutschland.

Ein Morris 8 LTE Pick-Up, Baujahr 1949, kam wiederum von Australien nach England und später nach Deutschland – heute ist der Wagen das einzige noch registrierte Fahrzeug seines Typs in ganz Europa.

Eine Zeitreise durch die Automobilgeschichte

Ob Fiat, Porsche, Mercedes, Karmann Ghia, Opel, Alfa, Jaguar, Cadillac oder Ford: „Es ist eine Zeitreise durch die Automobilgeschichte“, sagt Hoffmeister. „Mittlerweile sind wir in der Luxussituation, dass wir sogar Oldtimer ablehnen müssen, weil wir die Stadt nicht vergrößern können. Wir sind am Limit.“ Zu den Kommentatoren des Korsos zählt neben Hoffmeister und weiteren Mitstreitern auch der Experte Johannes T. Hübner: „Ein wandelndes Oldtimer-Lexikon. Der erkennt einen Wagen auf 100 Meter am Außenspiegel.“

Petticoats. Wahrzeichen einer Ära. Und ein weiterer Publikumsmagnet am Sonntag. Ein bisschen Modenschau, ein bisschen Kostümwettbewerb. Gesucht werden „Miss Petticoat“ und das originellste im Stil der 50er und 60er Jahre gekleidete Paar. Abgerundet wird das dreitägige Spektakel durch einen Nostalgiemarkt, der Modellautos, Literatur, Mode und weitere Devotionalien anbietet: „Diese Sparte wächst immer mehr.“

Was macht den Sp(i)rit der Rheinbach Classics aus? Jens Hoffmeister nimmt noch einen Schluck Eiskaffee und sagt: „Gute Laune! Es gibt hier keine Ausfälle, alles bleibt friedlich. Unser Konzept geht einfach auf. Der Mix macht’s.“