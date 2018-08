RHEINBACH. Viele Veranstaltungen gibt es zum Doppelgeburtstag von Fachschule und Museum in Rheinbach. Eine Premiere erwartet die Liebhaber künstlerisch gestalteten Glases bei der ersten Glasbörse mit Expertenberatung und Versteigerung.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 28.08.2018

Ihrem Höhepunkt nähern sich die Veranstaltungen zum gläsernen Doppelgeburtstag „70 Jahre Glasfachschule – 50 Jahre Glasmuseum“ im September. Musik auf Glasinstrumenten bringt das renommierte Ensemble „sinfonia di vetro“ am Dienstag, 3. September, ab 19.30 Uhr in der Mensa der Glasfachschule zur Aufführung. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Kayser und im Glasmuseum.

Eine Premiere erwartet die Liebhaber künstlerisch gestalteten Glases bei der ersten Glasbörse mit Expertenberatung und Versteigerung am Sonntag, 9. September, von 11 bis 17 Uhr unter der Federführung der „Freunde edlen Glases“. „Wer meint, interessantes Glas zu besitzen, kann kommen, es von unseren Experten beurteilen und auf Wunsch auch versteigern lassen“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins, Joachim Strasdas.

Wer also bemaltes, graviertes oder geschliffenes Glas besitzt, das er geerbt oder geschenkt bekommen hat, dessen künstlerischen Wert er aber nicht kennt, kann es von den Experten begutachten lassen. Das könne nicht nur Hohlglas, sondern auch Flachglas sein, etwa Glasbilder, von der Antike bis zur Gegenwart, so Jury-Mitglied Helga Feuser-Strasdas. Ebenfalls in der Jury sind Udo Edelmann (Studioglas), Erika Schwarz (Glasgravur und – schliff) sowie Museumsleiterin Ruth Fabritius und Joachim Strasdas. Preisschätzungen allerdings seien Sache des Kunsthandels. „Wir erstellen nur eine kunsthistorische Expertise“, so Fabritius und Strasdas. Interessenten sollten möglichst bis zum 2. September ein Foto ihrer gläsernen „Schätzchen“ per Mail senden an info@freunde-edlen-glases.de Die Gläser können dann vorab ins Glasmuseum gebracht werden, und zwar am Sonntag, 2. September von 11 bis 17 Uhr und am Montag, 3. September, von 15 bis 18 Uhr.

Versteigerung am Sonntag, 9. September

Die Versteigerung beginnt am Sonntag, 9. September, um 15 Uhr mit Bürgermeister Stefan Raetz als Auktionator. Versteigert werden zunächst rund 300 Gläser, darunter auch Konvolute, aus dem Nachlass von Heinz Markowski. Der selbstständige Glasmaler und Lehrer für Glasmalerei an der Glasfachschule Rheinbach war bekannt für seine historisierenden Gläser, so Museumsleiterin Fabritius, die er aufwendig mit Gold und Emaille dekorierte. Der Erlös kommt dem Glasmuseum zugute. Die Gläser von Markowski und die Gläser aus Privatbesitz, die gegen eine Spende an den Förderverein in die Versteigerung gegeben werden, können im Vorfeld im Ratssaal von Dienstag, 4. September, bis Sonntag, 9. September, zu den Öffnungszeiten besichtigt werden.

Ebenso am Sonntag, 9. September, bietet der Eifel- und Heimatverein zum Tag des Offenen Denkmals um 11 Uhr und um 15 Uhr neu erarbeitete Stadtführungen zum Thema „Glas und Sudetendeutsche in Rheinbach – Entdecken, was verbindet“ auf den Spuren der Sudetendeutschen, die nach ihrer Vertreibung in Rheinbach eine neue Heimat fanden.

Am Mittwoch, 12. September, beginnt am Glaspavillon der Bau des römischen Glasschmelzofens. Von Sonntag, 16. September, bis Samstag, 22. September, findet das erste internationale Glassymposium „Glas(s) Rendezvous Rheinbach“ mit internationalen Glaskünstlern statt. Am Mittwoch, 19. September, ab 19 Uhr, ist eine öffentliche Abendveranstaltung mit Glasblasen am römischen Ofen am Glaspavillon und Herstellung von Roll-ups am Schmelzofen der Glasfachschule vorgesehen. Der Festakt findet statt am Sonntag, 23. September, ab 11 Uhr in Anwesenheit von Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung NRW und Schirmherrin des Doppeljubiläums, mit Eröffnung der Ausstellung „50 Jahre – 50 Gläser“.