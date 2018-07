Oldtimer und Live-Musik aus den Sixties

Inhaltsverzeichnis 1. Das erwartet Gäste der Rheinbach Classics am Sonntag 2. Die Highlights vom Samstag 3. Bonnie Tyler rockt zum Start der Rheinbach Classics

Rheinbach. Nach einem fulminanten Auftakt mit der walisischen Rockröhre Bonnie Tyler standen die Rheinbach Classics am Samstag ganz im Zeichen unzähliger Oldtimer, farbenfroher Petticoats und natürlich jeder Menge Musik. Das große Finale folgt heute.

Von Hendrikje Krancke, 21.07.2018

Wenn ganz Rheinbach von Live-Musik aus den Sixties erfüllt ist, röhrende Motorengeräusche für Aufsehen sorgen und der gesamte Prümer Wall im Glanz des Lacks unzähliger Oldtimer erstrahlt, dann ist klar, dass Rheinbach Classics wieder für drei Tage das Leben in Rheinbach beherrscht.

Großes Finale bei Rheinbach Classics 2018 am Sonntag

Hochtourig geht es nicht nur bei den röhrenden Motoren der einzigartigen Sammlerstücke zu, sondern auch in dem schwungvollen Programm, bei dem Rheinbach Classics für seine Gäste auch am dritten Tag noch einmal alles gibt. Das diesjährige Oldtimer-Spektakel gelangt am Sonntag auf die Zielgerade und die Besucher können sich ein letztes Mal in die fetzige Welt der 50iger und 60iger Jahre versetzen lassen.

Das Angebot an Live-Musik wird im Vergleich zu Samstag noch einmal vergrößert, so dass insgesamt acht Bands auf den verschiedenen Bühnen im Herzen der Glasstadt den Sound der Sixties durch die Stadt wehen lassen. Zwischen 12.30 und 18 Uhr geht es auf den Bühnen am Himmeroder Wall, Lindenplatz, Wilhelmsplatz und in der Pützstraße hoch her. So rockt am Nachmittag der Elvis-Interpret „Andy King“ mit „the Memphis-Riders“ die Pützstraße, während die „Hickory Cats“ den Himmeroder Wall stürmen und dem Rock´n Roll durch eigene Interpretationen einen Hauch von amerikanischem Country-Sound verleihen.

Wer die Ära der 50iger und 60iger Jahre gerne klassisch aufleben lässt, sollte sich hier den Auftritt der „Gambles“ ab 12.30 Uhr nicht entgehen lassen. Moderner geht es am Wilhelmsplatz zu, wo zur gleichen Zeit „The Roadhouse Gang“ das jüngere Publikum von der alten Zeit begeistern will. Ebenso wie am Samstag kann sich auch am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr der oldtimerbegeisterte Nachwuchs auf dem Altstadtplatz hinter der Post von der Schneekönigin bezaubern und schminken lassen und auf ein Autogramm oder Glitzertattoo hoffen.

Das Oldtimerprogramm beginnt erneut um 8 Uhr, wenn sich die Teilnehmer des Autokorsos am Sammelplatz an der Marie-Curie-Straße treffen. Wer noch einmal Fahrzeuge aus der Zeit von 1920-1986 aus der Nähe begutachten möchte, hat dafür die Möglichkeit ab 8.30 Uhr auf dem Prümer Wall, wo der Lack von rund 500 Liebhaberstücken – also noch 200 mehr als am Vortag – in der Sonne glänzen wird. Um 11 Uhr startet dann der legendäre Oldtimerkorso durch die Innenstadt. Auf dem Himmeroder Wall findet in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr die traditionelle Wahl der Miss Petticoat statt. Schließlich wird das diesjährige Oldie-Spektakel mit der Vergabe des Fachjurypreises „Best of Rheinbach Classics“ für die schönsten Oldtimer auf dem Prümer Wall abgerundet.

Weitere Infos zum Programm und zu den Eintrittspreisen unter rheinbach-classics.de