Bonnie Tyler begeistert 2500 Zuhörer am Freitag

Rheinbach. Hat am Freitag noch die walisische Rockröhre Bonnie Tyler die Besucher der Rheinbach Classics in Atem gehalten, bietet der Samstag ebenfalls ein Programm mit Extraklasse.

Von Hendrikje Krancke, 21.07.2018

Wieder einmal fetzig und bunt geht es an diesem Samstag im Herzen Rheinbachs zu, wenn das große Oldtimer-Spektakel „Rheinbach Classics“ die Glasstadt zum 13. Mal in ein Museum verwandelt und mit einem bunten Programm den Lifestyle der 50iger und 60iger Jahre in die Voreifel bringt.

Wer nach der langen Rocknacht mit Bonny Taylor und Bosstime an diesem heißen Sommertag schon wieder früh auf den Beinen ist, kann ab 8 Uhr auf dem Prümer Wall zwischen über 200 Fahrzeugen aus den Jahren 1920 bis 1986 lustwandeln. Um 9:30 fällt dann der Startschuss für die touristische Ausfahrt in die Region, an der erwartungsgemäß 95 Oldtimer teilnehmen und bis 11 Uhr die Innenstadt verlassen haben werden.

Mit ihrer Rückkehr ist gegen 14:30 Uhr zu rechnen. Für die kleinen Besucher steht auf dem Altstadtplatz hinter der Post ein Treffen mit der Schneekönigin auf dem Programm. Zwischen 14 und 18 Uhr kann sich der Nachwuchs mit der königlichen Hoheit fotografieren lassen und auch ein Glitzertattoo oder Autogramm ergattern. Außerdem gibt es hier Kinderschminken. Ab den Mittagsstunden wird auf zwei Bühnen Live-Musik vom Feinsten geboten.

Mit viel Swing, 50iger Jahre-Rock und Boogie Woogie sorgen die „Baums Bluesbenders“ auf der großen Bühne am Himmeroder Wall ab 13 Uhr für Stimmung. Zum Nachmittag rocken hier die „Fat Daddies“, die bereits auf ein Vierteljahrhundert Bühnenerfahrung und Rockgeschichte zurückblicken können. Am Abend bringen die „Reindeers“ und die „Nannys“ aus Karlsruhe und Worms Swing, Jive und Rock´n Roll auf den Himmeroder Wall.

Nicht wirklich ruhiger geht es auf dem Lindenplatz zu, wo „Oll Spencer & Borsalino Bros.“ ab 15 Uhr vor erhöhter Tanzgefahr warnt und nicht nur Klassiker, sondern auch Eigenes zum Besten gibt. Den Abend bestreitet hier dann die Coverband „Play off“, für die der Auftritt in der Glasstadt schon ein Heimspiel darstellt.

Die 2001 gegründete Band bringt Musik aus den letzten Jahrzehnten bis heute auf die Bühne und hat von Eric Clapton über Joe Cocker bis zu den Toten Hosen und Udo Lindenberg alles im Repertoire. Weitere Infos zum Programm und zu den Eintrittspreisen unter rheinbach-classics.de