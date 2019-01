50 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Rund 50 Feuerwehrkräfte rückten am Samstagabend zum Kinderhein Dr. Dawo in Rheinbach aus.

Rheinbach. Mit rund 50 Einsatzkräften ist die Rheinbacher Feuerwehr am Samstagabend nach einem ausgelösten Feueralarm zum Kinderheim Dr. Dawo ausgerückt. Beim Eintreffen qualmte es tatsächlich kräftig.

Von Michael Wrobel und Axel Vogel, 12.01.2019

Großeinsatz der Feuerwehr in Rheinbach: Gegen 21.30 Uhr war im Kinderheim Dr. Dawo am Mörikeweg in Rheinbach Alarm ausgelöst worden, nachdem in einer Wohneinheit Qualm bemerkt worden war. Rund 50 Feuerwehrkräfte rückten daraufhin zum Einsatzort aus. Dort abgekommen stellten die Einsatzkräfte tatsächlich eine starke Rauchentwicklung fest.

Woher dieser stammte, war zunächst unklar. Die Bewohner der betroffenen Wohneinheit hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Gebäude verlassen und waren damit in Sicherheit.

Ein Feuerwehrtrupp rückte schließlich in das Gebäude vor und fand schnell die Ursache des Qualms heraus: Ein Topf mit angebranntem Essen auf einem Herd hatte den Feueralarm ausgelöst.

"Unsere Kräfte haben den Topf dann entfernt und wir haben Lüftungsmaßnahmen vorgenommen", sagte Katharina Knoch, Pressesprecherin der Rheinbacher Feuerwehr, unserem Reporter vor Ort. Danach konnte der betroffene Gebäudeteil wieder freigegeben werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem betroffenen Gebäudeteil aufhielten, konnte die Sprecherin nicht sagen. Laut der Einrichtungsleiterin sind unter den mehr als 30 Bewohnern jedoch zahlreiche teils schwerstbehinderte Kinder. Die Leiterin zeigte sich entsprechend erleichtert, dass die Feuerwehr so schnell vor Ort war und sich um die Bewohner kümmern konnte.