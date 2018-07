2500 Zuhörer

Rheinbach. Hatte am Freitag gegen Mittag noch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg die Menschen in und um Rheinbach in Atem gehalten, übernahm am Freitagabend die walisische Rockröhre Bonnie Tyler diese Aufgabe.

Mit Verve und Esprit brannte die 67-jährige Bonnie Tyler auf der Bühne der Rheinbach Classics auf dem Himmeroder Wall ein Feuerwerk aus Hits ab.

Getragen wurde die Solokünstlerin dabei von ihrer virtuos aufspielenden Band,die den rund 2500 Zuhörern unter freiem Himmel alles bot, weswegen sie an den Himmeroder Wall gekommen waren – nämlich Hits wie „Lost In France“, „It's A Heartache“, „Total Eclipse Of The Heart“ oder „Holding Out For A Hero“. Anschließend gehörte den acht Musikern von Bosstime die Bühne.

Die gefragteste Tributband des Oeuvres von „Boss“ Bruce Springsteen spielte bis nach Mitternacht die Hits des amerikanischen Rockpoeten aus New Jersey.

Rheinbach Classics (1) Foto: Matthias Kehrein

